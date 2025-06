Nome nuovo per il centrocampo, Sky: contatti per Carlos Soler del PSG

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “La trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne è chiusa, le parti stanno solo revisionando i documenti, che come sanno anche i tifosi sono particolarmente lunghi e complicati. Non ci sono dubbi: De Bruyne giocherà assolutamente nel Napoli.

Ed aggiungo un altro nome a centrocampo, che il Napoli sta valutando, ci sono stati dei contatti. Si tratta di Carlos Soler, centrocampista del PSG che era in prestito al West Ham ed ex Valencia. Ha giocato tanto in Premier quest’anno, ha caratteristiche diverse rispetto ai centrocampisti attualmente presenti nell’organico del Napoli. Lo spagnolo classe '97 è una mezzala offensiva con caratteristiche particolari, è un altro dei nomi presenti nella lista del ds Manna”.





De Luca punge certa stampa: “De Bruyne a 34 anni sverna, Modric a 40 dà esperienza?”

Il Milan sta per chiudere l'acquisto dello svincolato Luka Modric. Il giornalista Diego De Luca punge con un tweet alcuna stampa che aveva criticato l'imminente acquisto di De Bruyne da parte del Napoli e ora sembra esaltare quella del quasi quarantenne ex Real Madrid: "Poi mi spiegherete il motivo per il quale De Bruyne, a 34 anni, verrebbe a 'svernare' mentre Modric, a 40 anni, verrebbe a 'portare esperienza'. De Laurentiis ha ragione: mancate solo voi, convertitevi al Napoli!".



Ndoye-Napoli, Romano svela: "E' nella lista, piace tanto a Conte"

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la situazione dell'esterno d'attacco in casa Napoli: "Aggiungiamo alla lista del Napoli il nome di Dan Ndoye del Bologna. Dobbiamo anche dire che gli azzurri hanno sondato parecchi nomi per il ruolo di esterno, ma quello di Ndoye è assolutamente nella lista soprattutto perché piace ad Antonio Conte. Aggiungiamo anche l'interesse della Premier per il ragazzo, ma la Serie A al momento possiede la priorità".





Lee Kang-in-Napoli, L'Equipe conferma tutto: "La posizione del Psg"

Questa mattina il Corriere dello Sport tornava a parlare dell'interesse del Napoli per il coreano Lee Kang-in, 24 anni, fresco campione d’Europa con il Psg. L'Equipe cita il giornale italiano e conferma: De Laurentiis è interessato al giocatore ma al momento il Psg non ha ancora deciso se privarsi o meno del calciatore.

"Secondo quanto riferito, il club italiano è intenzionato a procedere con il trasferimento del centrocampista offensivo, ma è in attesa della decisione del Paris Saint-Germain in merito al giocatore. Il PSG non ha ancora aperto le porte alle trattative con il club di Serie A. In questa stagione, Lee ha collezionato 45 presenze (di cui 26 da titolare) in tutte le competizioni, segnando sei gol e fornendo sei assist", si legge.



Meret rinnova! L'annuncio di Romano: "Contratto fino al 2027", le cifre

Sembra finalmente arrivata la fumata bianca per il rinnovo del contratto con il Napoli di Alex Meret. Ad annunciarlo tramite il proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: "Accordo chiuso per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Adesso manca davvero solo l’ufficialità. Alex Meret è pronto a firmare il nuovo contratto con il Napoli fino a giugno 2027, come previsto. Tutti i documenti sono pronti. Prolungamento a circa 2,5 milioni di euro a stagione".



Di Lorenzo: "Mai avuto dubbi che Conte restasse a Napoli"

''Ho letto e sentito di tutto ma non ho mai avuto dubbi che Antonio Conte restasse l'allenatore del Napoli''. Lo ha detto Giovanni Di Lorenzo parlando oggi dal ritiro della Nazionale a Coverciano. ''Sono davvero contento che lui sia rimasto, così verrà data continuità al lavoro fatto quest'anno - ha aggiunto il capitano del Napoli - Conte è un tecnico forte, tutto l'ambiente è felice della sua riconferma''. Di Lorenzo ha appena conquistato e festeggiato il secondo scudetto in tre anni con il club partenopeo.



'Sono state due emozioni forti. Sul primo titolo avevamo messo le mani già da alcune gare, sul secondo abbiamo dovuto attendere l'ultima giornata e lo abbiamo conquistato per un punto. E questo forse lo ha reso ancora più bello, è stato lo scudetto della lotta, della sofferenza, della voglia di non mollare mai. Comunque sono due successi che resteranno per sempre dentro di noi e nei napoletani. La festa in giro con il pullman scoperto è stata veramente da brividi''.



De Bruyne-Napoli, tutto confermato! Romano: "Visite da sempre programmate dopo il Belgio”

Non ci sono problemi per Kevin De Bruyne al Napoli. Lo conferma anche il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano secondo cui le visite erano già previste al rientro del giocatore dagli impegni con il Belgio. Non lunedì, dunque, ma già dopo la fine della sua avventura di giugno con la nazionale. Tra pochi giorni dunque partirà l'iter burocratico: visite, firma, annuncio. Pochi dubbi. L'ex capitano del City sarà presto un nuovo giocatore del Napoli e si metterà subito agli ordini di Conte.