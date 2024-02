L'ALAI (Associazione dei Librai Antiquari d'Italia), in occasione della mostra Librai antiquari a Venezia presso Palazzo Pisani Revedin dal 23 al 25 Febbraio 2024, prendendo il testimone dalla Biblioteca Marciana presso la quale è appena terminata la mostra Matrice, colore, ornato, ha allestito un'esposizione dedicata alle carte decorate da legatoria realizzate tra il XVIII e il XIX secolo.



Il Secolo d'Oro delle Carte Decorate

Nella scelta del titolo l'ALAI ha voluto significare come queste carte, ancora in uso al giorno d'oggi, abbiano avuto un esplosivo sviluppo a partire dal Settecento, e inoltre, proprio l'area veneziana fu uno dei maggiori centri di produzione e sviluppo di queste produzioni, impiegate per vari usi, dalle legature ai paraventi, dai ventagli alle scatole portaoggetti e anche come carta da parati.

Utilizzate sia per l’esterno delle legature sia per l’interno (come fogli di guardia) consentivano a committenti non particolarmente abbienti di poter rilegare i loro libri in modo comunque elegante e vistoso, anche se non proprio paragonabile alla raffinate legature in velluto o in marocchino.

Legature povere, quindi, ma allo stesso tempo ricche. Ricche nella loro bellezza, varietà e stravaganza, ricche di fantasia e creatività. Ricche, anche perché quando esplose una vera e propria moda delle carte decorate queste venivano scelte da chi povero non era di certo.

Prodotto attraente e a basso costo, la carta decorata ha un’altra caratteristica interessante: fatta eccezione per la tipologia xilografata è a tutti gli effetti una creazione artigianale; le decorazioni e i motivi più svariati possono essere simili ma mai identici tra loro, superando così una serialità e una indistinguibilità in cui il libro a stampa si trova suo malgrado imprigionato.

Occorre iniziare questo lavoro descrivendo le tipologie più utilizzate e la loro tecnica di fabbricazione in modo che la terminologia utilizzata sia fin da subito chiara. Cominceremo quindi con l’illustrare le carte xilografate, dorate e goffrate, marmorizzate e a colla, cercando di individuare anche alcuni sottogruppi all’interno di queste tipologie fondamentali.



DOVE

Palazzo Pisani Revedin, Campo Manin, Venezia

QUANDO

Venerdì 23 Febbraio 2024 - h. 14,00 / 19,00

Sabato 24 Febbraio 2024 - h. 10,00 / 19,00

Domenica 25 Febbraio 2024 - h. 10,00 / 17,00

INGRESSO

€ 5,00