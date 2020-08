Dal 10 Agosto in tutti i digital store è "You Got 2", progetto musicale perfetto per i dancefloor del pianeta firmato Trasko & Stefano Pain. Il brano esce su etichetta Black Lizard, una label di riferimento assoluto per chi ama la musica da ballo.

"Non è la prima volta che collaboro con Trasko, che è il dj resident de La Luna di San Teodoro, un locale davvero fantastico in cui ho la fortuna di suonare spesso", racconta Stefano Pain. "In passato infatti su un'etichetta come Cube Recording, la label di The Cube Guys avevamo pubblicato 'Right Now'".

E com'è questa scatenata "You Got 2"? E' un pezzo perfetto per muoversi a tempo senza respiro. "Direi che ha sonorita' funky house condite da un groove molto incalzante, un basso travolgente e un sample vocale che dà energia... riassumendo: dancefloor killer!", spiega Stefano Pain.

E' un'estate decisamente scatenata per Stefano Pain per quel che riguarda le produzioni e i dj set.

Tra i brani appen usciti o che usciranno nelle prossime settimane, ecco Nari & Stefano Pain - "Forty House", Stefano Pain & Discoplex - Brighter Days su Cube Records, la label di The Cube Guys, Stefano Pain & Nicola Zucchi - "Just Move" ed i nuovi remix di "Put Your Hands Up", brano prodotto con Danilo Rossini.