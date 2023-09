In questo video ti spiego con precisione la differenza che esiste tra Anime Gemelle e Fiamme Gemelle.

Se ti interessi di spiritualità, avrai notato che da qualche tempo ormai il termine “Fiamme Gemelle” è divenuto molto di moda, tutti nominano le Fiamme Gemelle, tutti additano, vedono o trovano Fiamme Gemelle ad ogni piè sospinto e ad ogni angolo di strada , ma pochi in realtà spiegano o approfondiscono tale nozione, pochi definiscono con precisione cosa siano le Fiamme Gemelle in realtà.

E' un po' quello che accade con la Fisica Quantistica : tutti la nominano, tutti dicono di conoscerla, tutti la indicano ma poi se vai a chiedere “Spiegami per favore cos'è la Fisica Quantistica ?” dapprima per zittirti ti rispondono con sufficienza “Come, non lo sai? Lo sanno tutti!”; allora, facendo il finto tonto, insisti e chiedi di nuovo “no... non lo so... me lo spieghi, per favore ?” e l'interlocutore, che in realtà non ha la minima idea, diventa seccato, poi con sguardo sperduto balbetta “ beh.. insomma... è una cosa complicata da spiegare su due piedi... ecco! (lampo di genio): hai presente la legge di attrazione ? Quella roba lì!” e se ne va in fretta perché non sa cosa altro dire.

Profondo sconforto. “Quella roba lì” non basta ovviamente, e rattrista molto come concetto.

Idem per le Fiamme Gemelle, se chiedi ti rispondono “quella roba lì”

Quindi in questo video ti spiego nei dettagli cosa sono le Fiamme Gemelle, di modo che, quando in futuro ne sentirai parlare, saprai di cosa si sta trattando e potrai valutare con competenza chi hai di fronte e ti parla e cosa ti sta dicendo.

Un abbraccio sincero

Larinthos