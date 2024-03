Gli alunni della Scuola Primaria Dell'IC Primo Milazzo il 14 marzo, incontreranno l'autore Luigi Dal Cin. L'incontro spettacolo si terrà nell'Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado G. Garibaldi dalle 8:30 del mattino. Sarà sicuramente una mattinata indimenticabile. La lettura è un alimento indispensabile per la mente, produce emozioni ed è un elemento imprescindibile per la narrazione. Le insegnanti della Scuola Primaria hanno quell'importante ruolo di educare i bambini a conoscere i fonemi e saperli utilizzare per comporre parole, frasi e dare libero spazio alla creatività.

Consapevoli di essere una guida importante per l'arricchimento culturale degli alunni, hanno programmato sin dall'inizio dell'anno scolastico un progetto lettura che ha coinvolto tutti gli alunni. Sono stati letti tanti libri e molti sono stati i viaggi fatti attraverso la fantasia, ma l'incontro con l'autore è sempre un momento magico, soprattutto se l'autore non è il solito autore, ma è uno che ha calcato vari teatri , scritto moltissimi libri ed è Luigi Dal Cin.

Ma te lo immagini questo scrittore da piccolo?

Pensi che andasse bene in italiano? Che fosse bravo a scrivere?

Cosa lo avrà convinto a fare lo scrittore?

Un coinvolgente incontro-spettacolo con Luigi Dal Cin strapperà sorrisi e riflessioni ai nostri alunni dei plessi primaria Piaggia,Capo e Tono, raccontando la forza vitale ed esplosiva della lettura e della narrazione.

Luigi Dal Cin ha pubblicato oltre 100 libri di narrativa per ragazzi tradotti in 14 lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, mandarino, cantonese, coreano, thailandese, russo, turco, polacco, danese) ha già ricevuto premi nazionali di letteratura per ragazzi, tra cui il Premio Andersen 2013 come autore del miglior libro 6/9 anni e il Premio Gigante delle Langhe 2023 come autore del miglior romanzo 11/14 anni. Nel 2017 ha ricevuto il Premio Troisi per la sua attività di scrittura per ragazzi e di incontri-spettacolo con gli alunni di tutta Italia.

Autore e regista per il teatro, ha collaborato con l'attore e conduttore radiofonico Marco Presta.

In occasione delle Olimpiadi di Lingua Italiana 2011 organizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha tenuto una Lectio Magistralis sullo scrivere per ragazzi all’Accademia della Crusca, a Firenze.

Scrive e dirige la collana Uniti per crescere per raccontare la disabilità ai più piccoli.

