400 i migranti sbarcati domenica sulla spiaggia di Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino. Una nave madre li avrebbe lasciati a pochi metri dall'arenile, prima di riprendere il largo.

Così batteva l'Ansa poco dopo le 13, ma la notizia sembra destituita di fondamento, almeno in parte. Infatti, sia che Carabinieri che Guardia di Finanza ritengano probabile l'arrivo di 400 persone che si siano poi dileguate nelle campagne circostanti. Sarebbero invece una cinquantina, tutti intercettati, i migranti arrivati con uno sbarco autonomo.

Uno dei tanti che in questi giorni stanno interessando le coste siciliane, comprese le isole di Linosa e Lampedusa, con quest'ultima che ha il centro di accoglienza nuovamente congestionato.

Nelle ultime ore, tra l'altro, sono state intercettate tre imbarcazioni nelle acque territoriali italiane nei pressi delle coste siciliane con una trentina di migranti a bordo.

Nel frattempo, un natante in difficoltà con a bordo circa 78 persone, tra cui 2 donne e 4 bambini, in fuga dalla Libia ed in mare da 3 giorni, è alla deriva nella zona di competenza maltese, con le autorità allertate, ma finora non intervenute.

La propaganda sovranista, non essendoci navi di ong in mare e non potendo supportare la teoria del "pull factor" ha pensato di non dare risalto a queste notizie.