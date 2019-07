A giugno 2019, record di ore di Cassa Integrazione

Impegnato a far finta di litigare con l'alleato di governo, Luigi Di Maio si deve essere distratto e non deve aver visto gli ultimi dati pubblicati dall'Inps sulla Cassa Integrazione a giugno 2019.

Come riporta l'Inps, il numero di ore autorizzato complessivamente lo scorso mese è stato pari a 27,6 milioni, con un aumento del 42,6% rispetto a giugno 2018, quando le ore concesse erano state 19,3 milioni.

C'è però un altro dato a preoccupare e riguarda il numero di ore di cassa integrazione straordinaria che è stato pari a 18,8 milioni, di cui 5,2 milioni per solidarietà con un incremento tendenziale pari al 99,8%.

Anche gli interventi in deroga sono aumentati a dismisura con 600mila ore autorizzate, che corrispondono ad un incremento del 451,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.



Su Facebook, il vicepremier, ministro dello Sviluppo e del Lavoro non ha pubblicato alcun post ed alcuna grafica per illustrarci il risultato ottenuto grazie al suo Governo. Pertanto, provvediamo di seguito...