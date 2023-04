Maison Signore ha presentato all'Hotel Four Seasons di Milano le linee Isabella, Victoria e Sofia in occasione della Bridal Week.

Un selezionato pubblico di esperti di settore e wedding planner ha assistito all'evento, diviso tra le sfilate delle modelle e il concerto della cantante (ma anche modella) italo-canadese Dia, al secolo Andrea Di Bartolomeo.

Fra le novità della 'maison' la presenza, in tutti gli abiti, di un certificato di garanzia digitale personalizzato che racconterà la storia dell’abito acquistato, le caratteristiche e le ore di lavorazione, lo stile e l’originalità.

Maison Signore è più di quaranta anni riconosciuta per l'artigianalità made in Italy dei suoi capi, in Italia e nel mondo.

“La grande richiesta che abbiamo avuto negli anni precedenti al Covid - spiega il ceo Gino Signore - ci ha spinto a rafforzare la produzione in Campania ed acquisire in Puglia sia di laboratori di alta sartoria che il personale qualificato fatto di sarte, ricamatrici e modelliste. Un patrimonio ormai raro nel settore”.