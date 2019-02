American Dream per Eles Italia che apre un temporary pop up store a Miami

Eles Italia è sempre più internazionale e, nell’attesa dell’apertura del suo primo flagship store a Porto Cervo, durante tutto il mese di Marzo le fantastiche Eles Belts saranno in vendita nel temporary pop up store a Miami South Beach.

Le cinture create a mano da Silvia e Stefania Loriga in cristalli, gemme e Swarovski, amate dalle più importanti celebrities, sono in perfetta simbiosi con la bellezza di Miami: una città cosmopolita, famosa per la moda di stile street-chic, con le caratteristiche architettoniche di una grande metropoli e le spiagge bianche come quelle caraibiche.

Le splendenti Eles Belts arrivano, quindi, sul mercato americano pronte a conquistare tutte le donne che vogliono evidenziare il loro fascino indossando originali creazioni Made in Italy, per vivere appieno l’allegria cosmica, il piacere easy, glam e fashion di Miami nella gioia di colori freschi e dinamici, di un oceano immenso che si confonde ad un cielo senza confine!

