Venerdì 15 novembre per SEIWinter, sezione autunnale e invernale del festival Sud Est Indipendente, doppio appuntamento leccese con Donato Zoppo, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico campano.



Dalle 17 (ingresso libero) nella Mediateca delle Officine Cantelmo, in collaborazione con Radio WAU, terrà il workshop “Le selezioni pericolose: musica e radio ai tempi del Web”. Il seminario analizzerà alcune problematiche legate al mondo della radio, spiegando come è cambiato il modo di trasmettere le informazioni tra l'analogico e il digitale e come internet ha modificato l’ascolto e la condivisione della musica.



Dalle 20:30 (ingresso libero) nel Centro Multiculturale Crocevia in via Silvio Pellico appuntamento con "1969: rock e rivoluzione". Zoppo e Daniele De Luca, docente di storia delle relazioni internazionali dell'Università del Salento, racconteranno un anno straordinario che ha cambiato la storia della musica ma non solo: da WoodStock alla strage di Piazza Fontana passando per l'approdo dell'uomo sulla Luna.



Donato Zoppo collabora con i magazine Audio Review e Jam. Dal 2007 conduce Rock City Nights sulle frequenze di Radio Città BN. È autore di vari libri di argomento musicale come "Premiata Forneria Marconi 1971-2006. 35 anni di musica immaginifica" (Editori Riuniti), "Amore, libertà e censura. Il 1971 di Lucio Battisti" (AereoStella), "Prog. Una suite lunga mezzo secolo" e "King Crimson. Islands - Testi commentati", entrambi Arcana. Torna a Battisti nel 2018 con "Il nostro caro Lucio", pubblicato da Hoepli. Ha partecipato a volumi collettivi come "I 1000 concerti che vi hanno cambiato la vita". Ha prodotto con Mellow Records "Guitar Dancing In The Light" (2008), tribute album a Carlos Santana, ha curato per Cramps "L'Anthologia Progressive", dedicata al rock progressivo italiano. È l'ideatore della rassegna TranSonanze (2016).



Il 26 settembre 2019, in occasione del cinquantennale dell'album Abbey Road, inaugura la collana SONGS per GM Press con il volume "Something. Il 1969 dei Beatles e una canzone leggendaria". Il libro racconta il 1969 dei Beatles: le travagliate sedute di Get Back fino al celebre Rooftop concert, la progressiva dissoluzione del gruppo tra iniziative soliste e beghe legali, il colpo di coda di Abbey Road e il suo clamoroso successo, la foto sulle strisce pedonali e l’uscita del singolo che consegna definitivamente alla storia il talento compositivo di Harrison. Il Beatle introverso e mistico, che ha contribuito a far dialogare Oriente e Occidente, è al centro di una narrazione che descrive la nascita della canzone, il rapporto con Pattie Boyd e il mondo indiano, l’ambiente beatlesiano nel momento più complesso, quello che prelude allo scioglimento del 1970.

Sud Est Indipendente è un festival che propone buona musica tutto l'anno, promosso da Coolclub e sostenuto dalla Regione Puglia (Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia) e da altri partner pubblici e privati e(nella sua sessione estiva) dal Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Mibac.