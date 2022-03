Una delegazione del Centro Adalah e dell'Olp si è incontrata oggi, giovedì 31 marzo, nella capitale giordana, Amman, con i relatori speciali e i membri della Commissione d'inchiesta indipendente istituita dalle Nazioni Unite sulle violazioni di Israele contro i palestinesi perpetrate nei Territori Occupati, a Gerusalemme Est e nello stesso Stato ebraico. La Commissione Onu è composta da Navi Bly (Sud Africa), Milon Kitari (India) e Chris Sidoti (Australia).

La delegazione ha presentato un rapporto dettagliato sulle violazioni israeliane, tra cui la violazione delle libertà politiche e civili, le esecuzioni sul campo, le politiche di restrizione relative a terreni e alloggi, le demolizioni di case e gli arresti amministrativi, passando attraverso le leggi razziste come la legge Stato _ Nazione e la legge sulla prevenzione del ricongiungimento familiare e molte altre.

Muhammad Baraka, rappresentante dell'Olp, ha fornito una panoramica storica dei rapporti di Israele con i palestinesi, a partire dalla Nakba: "Contiamo molto sul lavoro della Commissione, soprattutto perché è la prima volta che una commissione delle Nazioni Unite indaga sulle violazioni contro i palestinesi. È chiaro il motivo per cui siamo qui, e dice molto il fatto che Israele rifiuti di collaborare con questa commissione, dimostrando che ha paura delle sue azioni e sa che viola tutti i diritti internazionali e umanitari ed è ben consapevole dei crimini che ha commesso contro il nostro popolo".Baraka ha sottolineato il pericolo della legge Stato - Nazione, che rafforza la supremazia e il razzismo ebraici, soprattutto perché nella sua prima clausola si afferma che tutta la Palestina storica è un diritto degli ebrei. Questa è una delle leggi più emblematiche dell'apartheid israeliano. L'instaurazione dell'apartheid inizia con la nascita stessa di Israele, con la demolizione di più di 500 villaggi palestinesi e l'allontanamento dei suoi abitanti, che ancora oggi non possono tornare nelle proprie case. La maggior parte di loro sono emigrati fuori dal paese, e ancora oggi ci sono rifugiati che non possono vivere nelle loro case di cui sono stati derubati dagli ebrei. Circa 400.000 palestinesi sono rifugiati nella loro patria.

Baraka ha anche espresso profonda preoccupazione per le autorità israeliane che distribuiscono armi ai gruppi di coloni di destra, soprattutto dopo che il primo ministro israeliano ha invitato i cittadini, all'inizio di questa settimana, a prendere le armi e usarle contro i palestinesi nelle strade.

Durante la presentazione del rapporto, Adalah ha sottolineato la necessità di indagare sulla questione dell'allontanamento dei palestinesi con vari mezzi, tra cui la demolizione di case, la difficoltà nell'ottenere permessi di costruzione e il mancato riconoscimento dei villaggi del Negev abitati da oltre 160.000 palestinesi. Ha ricordato anche la legge che proibisce il ricongiungimento familiare, che distrugge le famiglie palestinesi, turba le loro vite e le priva del loro diritto fondamentale a una vita dignitosa.

L'avvocato Nariman Shehadeh Zoabi ha illustrato eventi come quello di Sheikh Jarrah, con la volontà da parte dei coloni di cacciare i palestinesi dalle loro case, e lo scoppio di manifestazioni pacifiche in tutte le città e villaggi, concentrandosi sulle repressioni, da parte israeliana, delle manifestazioni e della libertà di espressione dei cittadini, durante le quali sono stati utilizzati proiettili, gas lacrimogeni, gas al peperoncino, bombe sonore, bastonate, cavalleria e cani. E poi gli arresti di massa effettuati dalla polizia .

Tra le violazioni ci sono anche le esecuzioni sul campo, come l'uccisione del giovane Muhammad Kiwan di Umm al-Fahm , nonogstante non rappresentasse alcun pericolo, così come quella di Musa Hassouna di Lod da parte di un colono, che non ha avuto conseguenze, così come l'uso di unità sotto copertura per reprimere manifestazioni, attaccare i manifestanti e usare eccessiva violenza durante gli arresti.

Tra le violazioni vi sono anche le torture e gli abusi fisici e psicologici dei detenuti nelle carceri israeliane per mano della polizia, in particolare della stazione Al-Maskobiya a Nazareth.

Sull'apartheid praticato da Israele nei confronti del popolo palestinese, si rimanda alla dichiarazione del Relatore Speciale sui territori palestinesi occupati dal 1967, Michael Lynk, dello scorso 25 marzo. è un esperto indipendente nominato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per seguire e riferire sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, in cui, riferendosi ad Israele, afferma che

"un regime politico che assegna così intenzionalmente e chiaramente la priorità ai diritti politici, legali e sociali fondamentali a un gruppo rispetto a un altro all'interno della stessa unità geografica sulla base della propria identità razziale-nazionale-etnica soddisfa la definizione legale internazionale di apartheid".«L'apartheid non è, purtroppo, un fenomeno confinato ai libri di storia dell'Africa meridionale», ha affermato nel suo rapporto al Consiglio per i diritti umani. «Lo Statuto di Roma del 1998 della Corte penale internazionale è entrato in vigore dopo il crollo del vecchio Sud Africa. È uno strumento legale lungimirante che vieta l'apartheid come crimine contro l'umanità oggi e nel futuro, ovunque esso possa esistere».Lynk ha affermato che il governo militare israeliano nel territorio palestinese occupato è stato deliberatamente costruito con l'intenzione di sopportare i fatti sul campo - principalmente attraverso insediamenti e barricate - per progettare demograficamente una rivendicazione sovrana israeliana permanente e illegale sul territorio occupato, confinando al contempo i palestinesi in riserve più piccole e confinate. Ciò è stato ottenuto in parte attraverso una serie di lunga data di atti disumani (e) da parte dell'esercito israeliano nei confronti dei palestinesi che sono stati parte integrante dell'occupazione. Ha indicato esecuzioni arbitrarie ed extragiudiziali, torture, negazione dei diritti fondamentali, un tasso abissale di morti infantili, punizioni collettive, un sistema giudiziario militare abusivo, periodi di intensa violenza militare israeliana a Gaza e demolizioni di case.Lynk ha affermato che numerosi rapporti e opinioni recenti emessi da rispettate organizzazioni palestinesi, israeliane e internazionali per i diritti umani sono giunti alla stessa conclusione sulla pratica dell'apartheid da parte di Israele. Ha aggiunto che personalità internazionali di spicco – tra cui l'ex segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, l'arcivescovo Desmond Tutu, il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor e l'ex procuratore generale israeliano Michael Ben-Yair – hanno tutti definito questo apartheid.Il Relatore speciale ha affermato che la comunità internazionale ha molte responsabilità per questo stato di cose. «Per più di 40 anni, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'Assemblea generale hanno affermato in centinaia di risoluzioni che l'annessione di Israele dei territori occupati è illegale, la sua costruzione di centinaia di insediamenti ebraici è illegale e la sua negazione dell'autodeterminazione palestinese viola il diritto internazionale.Il Consiglio e l'Assemblea hanno ripetutamente criticato Israele per aver sfidato le loro risoluzioni. Hanno minacciato conseguenze. Ma nessuna responsabilità è mai seguita. Se la comunità internazionale avesse realmente agito in base alle sue risoluzioni 40 o 30 anni fa, oggi non parleremmo di apartheid».Per porre fine alla pratica dell'apartheid nel territorio palestinese occupato, il relatore speciale ha invitato la comunità internazionale a mettere insieme un menu fantasioso e vigoroso di misure di responsabilità per porre fine all'occupazione israeliana e alle sue pratiche di apartheid nei Territori Occupati".