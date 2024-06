Grande vittoria della Germania che nel primo tempo si è portata sul 3-0 e in superiorità numerica, grazie alle reti di Florian Wirtz, Jamal Musiala e Kai Havertz, e grazie all'espulsione di Ryan Porteous.

Nel secondo tempo l'impressione è stata quella di una partita ormai chiusa, con ritmi molto più bassi rispetto alla prima frazione.

I tedeschi si sono portati sul 4-0 grazie a Niclas Füllkrug, per poi subire l'autorete di Antonio Rüdiger e infine chiudere i conti con la rete dalla distanza di Emre Can, per il 5-1 finale.

La Germania non poteva iniziare meglio questo Europeo e ha subito messo in chiaro di fare sul serio.

La Scozia dall'altra parte ora dovrà giocarsi la qualificazione nelle prossime due partite, dimenticando al più presto quanto successo questa sera.

Per Germania-Scozia è tutto, a domani con i prossimi incontri di Euro 2024.