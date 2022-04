Le mille sfaccettature di un amore in chiave pop.

In radio dal 1 aprile.

Il nuovo singolo di Deca parla di una relazione d'amore in tutte le sue sfaccettature: dai momenti di difficoltà in cui solitudine e malumore prendono il sopravvento a quelli di estrema felicità tra alcol, baci e sesso.

«Parlo dei miei errori e dei suoi e di come ne siamo usciti, di come abbia bisogno di lei, senza però riuscire a esprimerlo se non attraverso la mia musica» Deca.





Radiodate: 1 aprile 2022

Etichetta: Orangle srl

CONTATTI SOCIAL

BIO

Nato a Torino nel 2005, De Carolis Gabriele, in arte Deca, si affaccia nella scena musicale emergente torinese all'età di 14 anni. In due anni ha toccato diversi generi dimostrando la voglia di sperimentazione, passando dalla techno all'indie fino all'hardcore trap. Tutte le uscite sono sotto il segno dell'Urban Central, studio torinese in cui l'artista è cresciuto, sia musicalmente che non.