Stefano Venier: l’importanza del roadshow aziendale “lungo il nostro territorio per raccontare il nostro piano di investimenti, di azioni e di progetti per un’infrastruttura multimolecolare, in grado cioè di trasportare non solo gas naturale, ma anche biometano, idrogeno e anidride carbonica catturata, guidando la Transizione Energetica”.



Stefano Venier a Panigaglia: l’incontro con i professionisti di Snam nell’ambito del roadshow aziendale

Come racconta l’AD Stefano Venier su LinkedIn, prosegue il roadshow aziendale per presentare il Piano Strategico 2023-2027 ai professionisti di Snam, impegnati in prima persona quotidianamente nel “guidare la Transizione Energetica” e disegnare il futuro del settore. Dopo aver fatto tappa a Crema, Minerbio, Ravenna e Ancona, l’AD di Snam si è recato nei giorni scorsi a Panigaglia, dove dagli anni ‘70 è attivo il primo impianto di rigassificazione costruito in Italia. Sono circa 120 persone le persone direttamente coinvolte nel business LNG, ricorda Stefano Venier, a cui si aggiungono “i colleghi OLT Offshore LNG Toscana e quelli di ECOS e Gaslin con i loro 138 marittimi: le nostre competenze si stanno allargando, insieme alle nostre opportunità di sviluppo”. L’AD di Snam sottolinea quindi il ruolo decisivo che il GNL riveste per la sicurezza energetica italiana ed europea anche in considerazione del cambiamento strutturale degli assetti di approvvigionamento che ha riguardato il Paese in questi ultimi anni: “E continuerà ad avere un ruolo strategico nei prossimi anni”.



Stefano Venier: Snam, le nostre persone i pilastri per affrontare le grandi sfide e guidare la Transizione Energetica

Sicurezza energetica e diversificazione, ricorda Stefano Venier, sono “due facce della stessa medaglia e sappiamo bene che l’equilibrio tra questi due fattori è l’unica strada percorribile per la Transizione Energetica”. Impossibile che si possa realizzarla senza infrastrutture adeguate per il trasporto: “La nostra sarà fondamentale in qualunque quadro regolatorio ci muoveremo”. È questa l’ambizione di Snam, come ha avuto modo di ricordare l’AD Stefano Venier ai professionisti durante gli incontri organizzati nell’ambito del roadshow aziendale: “Costruire infrastrutture energetiche per un futuro sostenibile e trasportare molecole decarbonizzate, sia che nascano verdi, come idrogeno e biometano, sia che annullino l’impronta carbonica, attraverso la CCS”. Un percorso che “stiamo percorrendo insieme, verso un obiettivo comune” perché, in un contesto di grandi sfide e cambiamenti, è indispensabile poter contare “su pilastri forti che non cambiano: la professionalità, la autentica cultura del lavoro e l’impegno degli uomini e delle donne di Snam”.