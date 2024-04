Il Sindaco Pippo Midili ha ricevuto stamattina a Palazzo dell’Aquila la concittadina Titti Scolaro, che nei giorni scorsi in coppia col pasticcere Giacomo Biviano ha partecipato, unica siciliana in gara, al campionato italiano artisti decoratori 2024, svoltosi a Massa Carrara.

Si tratta di una manifestazione, che ha visto pasticceri e cake designer provenienti da tutta Italia sfidarsi, per avere accesso ai mondiali, che si terranno a Milano l’anno prossimo. Il gruppo della Scolaro si è classificato nella sezione bronzo. Ella, accompagnata dall’esperto del Sindaco Peppe Abbriano, ha donato al primo cittadino la torta realizzata per il concorso avente quest’anno come tema le favole.

“Un lavoro frutto della mia fantasia: – ha detto – ho cercato di riprodurre in pasta di zucchero il villaggio, in cui è ambientata la storia. Ho utilizzato varie tecniche e diversi materiali, tutti edibili, dal modeling in pasta di zucchero alla tecnica quilling in wafer paper, dal painting al basso rilievo. È stata un’esperienza di crescita professionale: l’opera andava realizzata in sole due ore e sono molto soddisfatta del mio lavoro e dei consensi ottenuti.

La gara consisteva anche nel presentare una torta da degustazione e con il collega Biviano abbiamo cercato di portare in tavola i sapori genuini del nostro territorio, preparando un guscio di frolla al pistacchio farcito con ricotta e arancia candita”. Midili si è complimentato con la concittadina per la straordinaria performance.