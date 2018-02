Istituto Pascale Napoli, avviso pubblico per 30 operatori socio sanitari

Pubblicato in gazzetta ufficiale del 3 FEBBRAIO 2018 (venerdì scorso) un nuovo avviso pubblico che riguarda gli OPERATORI SOCIO SANITARI e la città di NAPOLI.

L'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLI ha pubblicato un nuovo avviso pubblico che prevede l'assunzione di 30 nuovi OSS (figura di supporto infermieristico le cui attività, inserite nell'allegato A e B dell'accordo istitutivo, volte al soddisfacimento dei bisogni primari della persona e al garantire il benessere psico fisico e sociale, consistono, in linee generali, nell'assistenza di base, come l'aiuto ai pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiane).

Per presentare le candidature e per maggiori informazioni

