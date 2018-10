Travel & Care: ERV presenta la app per gli assicurati in viaggi

Da oggi è sufficiente un’icona sullo smartphone per portare sempre con sé, ovunque nel mondo, tutta la sicurezza, l’affidabilità e la tranquillità garantite da ERV: è Travel & Care, la nuova APP dotata di funzionalità in grado di rendere la vacanza o il viaggio di lavoro veramente “senza pensieri”.

Sviluppata allo scopo di offrire un valido supporto in situazioni di emergenza, ma anche per fornire preziosi consigli nel corso del viaggio, Travel & Care è già disponibile per gli assicurati ERV: comoda da utilizzare, grazie ad un’interfaccia intuitiva, diventerà presto uno strumento indispensabile per tutti i viaggiatori, spesso costretti a fare i conti con piccoli e grandi inconvenienti.

L’APP offre in primo luogo l’accesso alle informazioni generali del Paese che si sta visitando, compresa la possibilità di ricevere notifiche “push” relative ad eventuali rischi e incidenti rilevanti nel luogo preciso in cui ci si trova.

E’ aggiornata in tempo reale su oltre 200 Paesi e consente di monitorare fino a 3 Stati contemporaneamente, selezionati tramite la schermata principale. Mappe interattive di nuova generazione permettono di identificare velocemente la posizione di ambasciate, stazioni di polizia, farmacie e ospedali più vicini: nel caso delle strutture sanitarie è previsto un contrassegno che segnala gli istituti certificati da ERV, così da fornire all’utente una sorta di indice di qualità, particolarmente utile in Paesi caratterizzati da una infrastruttura sanitaria meno sviluppata.

Nel caso di eventi straordinari, come un terremoto o un attacco terroristico, Travel & Care invia notifiche aggiornate in tempo reale, fornendo indicazioni relative a numeri di telefono di emergenza, uffici di polizia, ambulanze ed altri servizi utili.

La funzione “I Am Safe” consente inoltre di aggiornare familiari e amici sulla propria situazione, attraverso l’invio di messaggi selezionati tra quelli suggeriti dalla piattaforma.

Travel & Care è utile sempre, sia nei momenti di difficoltà che nella routine quotidiana: aiuta ad esempio a localizzare distributori di carburante o sportelli bancomat e permette di archiviare polizze o altri importanti documenti di viaggio in formato digitale in un ambiente sicuro e protetto da PIN.

Completa la gamma di servizi disponibili la funzione “Preventivi” che permette di calcolare in pochi istanti il prezzo della soluzione assicurativa più adeguata alle proprie esigenze, completando l’acquisto direttamente tramite l’APP.

“Tutti i clienti in possesso di una polizza ERV – dichiara Dario Giovara, direttore generale ERV Italia – avranno inoltre accesso al numero di telefono dedicato della nostra Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 con operatori multilingue e medici sempre presenti in sede, che potranno essere di aiuto con una semplice consulenza o, se necessario, con un intervento immediato di assistenza. Tutte le polizze ERV prevedono il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche, nei limiti dei massimali assicurati, se le stesse sono preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, che grazie alla APP, potrà essere contattata con un semplice clic”.