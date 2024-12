"Aho! 'A nostra coalizione è fatta da forze politiche diverse, ognuna co' 'a su' identità e 'a su' storia, che so' 'n valore aggiunto. Que'o che ce renne forti e uniti è 'a volontà de sta' 'nsieme, e questo ce permette de trova' sempre 'n punto d'encontro. 'O famo perché c'avemo 'na visione comune der monno, credemo neli stessi valori e c'avemo idee compatibbili, pe' porta' avanti progetti simili".

Questo è quanto ha detto Giorgia Meloni partecipando con un video registrato all'Assemblea Nazionale di Noi moderati, per cercare di annacquare e spegnere le tensioni nella maggioranza, dove Forza Italia e Lega si fanno dispetti reciproci per ostacolare provvedimenti sgraditi ai due gruppi di maggioranza.

Ma quanto possono esser credibili le dichiarazioni di Meloni?

Lo si può comprendere da altre dichiarazioni fatte dalla premier nello stesso video:

"L'Italia è tornata a correre: lo dicono i dati macroeconomici, la crescita del PIL, i numeri eccezionali sull'occupazione, mai così alta dai tempi dell'unità d'Italia, la ritrovata fiducia degli investitori, la performance del nostro export che ci ha permesso di diventare per la prima volta la quarta nazione esportatrice al mondo. ...Ricordate quando in campagna elettorale la sinistra, i grandi giornali dicevano che con il centrodestra al governo l'Italia sarebbe andata in default, che saremmo stati sommersi dallo spread, che avremmo messo a rischio i risparmi degli italiani, che non avremmo realizzato il PNRR e che anzi avremmo perso le risorse… Tutte bugie, spazzate via dalla realtà e dalla concretezza del nostro lavoro, dalla solidità della nostra determinazione e dall'impegno che ogni giorno mettiamo in quello che facciamo. ...Penso che una politica senza coraggio, senza determinazione, senza la capacità di osare in fondo non sia politica, è sopravvivenza, amministrazione del potere, gestione dell'ordinario, tutte cose che non ci interessano però e che lasciamo volentieri ad altri".

Dopo queste palesi menzogne, Meloni ha voluto pure esagerare dicendo che

"Noi Moderati è un pezzo fondamentale della maggioranza di centrodestra. Voglio davvero ringraziare tutti voi del lavoro che avete svolto fin qui, del lavoro che svolgete ogni giorno per sostenere l'azione di Governo e per rispettare punto per punto gli impegni che ci siamo presi con gli italiani".

Una che ha avuto il coraggio di dire bugie di simili proporzioni, tanto da arrivare a sostenere come fondamentale l'apporto di Noi Moderati al governo, perché non dovrebbe aver mentito anche sulla stabilità della maggioranza?