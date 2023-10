In Italia, le scommesse sportive sono legali e regolamentate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Per poter operare legalmente, i bookmaker devono ottenere una licenza ADM.

Ecco i requisiti che un sito di scommesse deve soddisfare per ottenere una licenza ADM:

Essere di proprietà di una società italiana o di una società con sede in un Paese dell'Unione Europea.

Avere un capitale sociale di almeno 1 milione di euro.

Avere una sede legale in Italia.

Avere un sistema di gioco sicuro e affidabile.

Adottare misure per prevenire il gioco d'azzardo patologico.

I siti di scommesse che non rispettano questi requisiti sono considerati illegali e non possono operare in Italia.

Inoltre, i siti di scommesse legali in Italia devono rispettare una serie di norme e regolamenti, tra cui:

Limiti di puntata:i siti di scommesse devono applicare limiti di puntata per proteggere i giocatori dal gioco d'azzardo patologico.

Tassa sulle scommesse: i siti di scommesse devono pagare una tassa sulle scommesse al governo italiano.

Pubblicità: i siti di scommesse devono rispettare le norme sulla pubblicità delle scommesse.

I giocatori possono verificare se un sito di scommesse è legale in Italia controllando se ha una licenza ADM. La licenza ADM è un documento rilasciato dall'ADM che attesta che il sito di scommesse è autorizzato a operare in Italia.