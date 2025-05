Penultimo appuntamento con i concerti della XII edizione del Festival Musicale Internazionale Fanny Mendelssohn. Venerdì 23 maggio alle 21 a Villa Rita, a Uliveto Terme, ad affascinare il pubblico con un programma interamente incentrato su brani del repertorio operistico italiano sarà il duo pianistico composto ai fratelli Aurelio e Paolo Pollice.

Diplomatisi in pianoforte rispettivamente con Sergio Perticaroli al Conservatorio di Roma e con Antonio Ballista al Conservatorio di Milano, dopo aver vinto numerosi concorsi pianistici nazionali, hanno completato la loro formazione musicale con i Maestri Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorentino.

Svolgono un’intensa attività concertistica che li ha portati nelle più importanti città italiane per prestigiose società, tra cui Milano (Serate Musicali), Napoli (Associazione Scarlatti), Palermo (Amici della Musica), e in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, USA e Messico.

Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi, come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca, e hanno registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio Tre, Radio Clasica e Radio Nacional de España. Ospiti di prestigiosi festival internazionali, il Duo ha, tra l’altro, presentato in prima esecuzione assoluta opere di Anzaghi, Boccadoro, Bosco, Del Corno, Molino, Castiglioni e Lorenzini. Insegnano Pianoforte presso il Conservatorio di Vibo Valentia, dove svolgono un’intensa e appassionata attività didattica.

Tengono corsi e masterclass in Italia e all’estero (Bulgaria, Romania e Ungheria) con allievi vincitori di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali.

Ancora una volta si rinnova la sinergia tra il Festival Fanny Mendelssohn ed i proprietari delle Ville del Lungomonte Pisano: una collaborazione che dura da dodici anni con ADSI e che trasforma in sale da concerto gli splendidi ambienti delle Ville, da sempre senza alcun onere per la collettività.

Grazie quindi alla Associazione Dimore Storiche Pisane, a Fondazione Pisa e Unicoop Firenze che sostengono e rendono possibile il Festival, alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa ed ai Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina per il patrocinio e a tutti gli sponsor (Lucia Faralli Studio, Confartigianato Imprese Pisa, Mercatopoli) che credono nel valore di questa manifestazione.

Le note delle più celebri arie di Bellini, Rossini, Donizetti, Mascagni, Leoncavallo e Verdi risuoneranno quindi a Villa Rita grazie al duo pianistico Paolo e Aurelio Pollice e dopo il concerto, come è ormai gradita consuetudine, sarà possibile trattenersi per un rinfresco ed un brindisi.



Per informazioni e biglietti:

Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620

e-mail: [email protected]

www.fannymendelssohn.eu