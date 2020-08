Questa la nota pubblicata dal Bologna FC poco prima dell'una del 23 agosto:

Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale.Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi.Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra.

A Sinisa Mihajlovic lo scorso anno è stata riscontrata una forma di leucemia che lo ha costretto a sottoporsi ad un lungo periodo di cure. Come immunodepresso, il contagio da coronavirus potrebbe avere per lui gravi conseguenze. Per il momento è asintomatico e speriamo che non sviluppi la Covid nei prossimi giorni.

In questo periodo le squadre di Serie A si stanno radunando per iniziare la preparazione per il prossimo campionato, che inizierà tra meno di un mese.

Numerose squadre però, grazie ai tamponi, si è scoperto che hanno all'interno del cosiddetto gruppo squadra alcuni casi di contagio. Questo potrà far slittare l'inizio della nuova stagione?