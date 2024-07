UNA STORIA OMOSESSUALE FUORI DI TESTA PER ADULTI.

Scopri l'ultimo capolavoro di Vincenzo Ribaudo, "E se l'arancina fosse gay", un ebook che sta facendo parlare di sé per la sua ironia e il suo spirito irriverente.

Vincenzo Ribaudo, un nuovissimo autore siciliano, ci regala una storia che mescola sapientemente umorismo e riflessione, portandoci a esplorare tematiche legate alla bandiera LGBT e alla letteratura gay contemporanea. "E se l'arancina fosse gay" è un libro che si inserisce perfettamente nella ricca tradizione dei libri LGBT, rispondendo anche alle domande più comuni come "LGBT cosa significa?" e "LGBT significato".

Il protagonista del romanzo, Vittorio, è un uomo dall'intelligenza vivace e dall'ironia contagiosa, capace di trasformare ogni momento della sua vita in un'avventura leggera e piacevole. Attraverso gli anni, Vittorio ci fa vivere le emozioni delle sue storie d'amore, con episodi divertenti e talvolta surreali. Ispirato alla vita reale dello scrittore, questo libro mette in piazza sentimenti e delusioni di amici e fidanzati, raccontando con sincerità le sfumature più intime delle sue esperienze.

