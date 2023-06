Yozot è il poeta novo di Roma della nostra epoca? Ebbene sì. Yozot il Poeta Romano venticinquenne che fa anche il Rapper. È sicuramente l'unico e il solo candidato per questo titolo.

Yozot Nome d'arte di Angelo Mattu. È sicuramente l'unico candidato a riportare la poesia e l'ambiente letterario ormai divenuto molto di nicchia da quasi mezzo secolo a questa parte in Italia. Ai livelli antichi se non oltre, Yozot vanta all effettivo a soli 25 anni e mezzo 150 componimenti poetici n latino classico e italiano, tra sonetti elegie, laudi, carmina, madrigali e quant'altro... poi usati e rappati nelle sue canzoni

Un qualcosa di unico e mai visto prima. Che in Italia è una novità assoluta, pochi artisti hanno fatto o stanno facendo cose similari a Yozot, ad esempio Murubutu con uno stile rap narrativo e lirico, ma nessuno come Yozot ha portato la poesia nel rap e nella musica dei giovanissimi.

Soprattutto nessuno come Yozot ha scritto interi componimenti poetici in latino classico e italiano e li ha rappati e cantati, creando qualcosa di unico a livello internazionale.

Yozot è il poeta Novo di Roma. Si rifà alla grande tradizione classica Romana ed è continuatore indiscusso del classicismo

Il 2023 è l'anno della poesia? Yozot è il poeta novo classico.

Voi che ne pensate!?