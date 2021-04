Mercoledì si sono disputati gli altri incontri dei quarti di finale di Champions League che hanno sancito il passaggio del turno di Real Madrid e Manchester City. Pertanto, quello elencato di seguito, è il calendario degli incontri di semifinale, come comunicato dall'Uefa:

Incontri di andata

Martedì 27 aprile, ore 21, Real Madrid-Chelsea (Stadio Alfredo Di Stefano, Madrid)

(Stadio Alfredo Di Stefano, Madrid) Mercoledì 28 aprile, ore 21, Psg-Manchester City (Parco dei Principi, Parigi)



Incontri di ritorno

Martedì 4 maggio, ore 21, Manchester City-Psg (Etihad Stadium, Manchester)

(Etihad Stadium, Manchester) Mercoledì 5 maggio, ore 21, Chelsea-Real Madrid (Stamford Bridge, Londra)



La partita ad Anfield è stata tutt'altro che emozionante. L'unico che l'ha trovata entusiasmante è stato Fabio Caressa per chi ne avesse seguita la telecronaca su Sky, stando alle impennate di volume della sua voce che poco o nulla avevano a che fare con le azioni sul campo, ma che almeno avevano il merito di evitare di addormentarsi a chi era davanti allo schermo.

Qualche azione di rilievo, è vero, c'è pure stata, ma con due gol da recuperare ci si aspettava molto di più dal Liverpool, che però quest'anno senza Virgil van Dijk, fermato da un infortunio a inizio stagione, sembra un'altra squadra... e sicuramente più debole. Zidane, in stile Ferruccio Valcareggi, si è limitato a controllare il match evitando qualsiasi rischio e cercando, se si presentava l'occasione, di colpire in contropiede. Lo 0-0 finale è stata la diretta conseguenza di quello che si è visto nei 90 minuti.

In Germania, la partita tra Borussia Dortmund e Manchester City è stata invece molto più divertente. Dopo il primo quarto d'ora dove le squadre si sono limitate a studiarsi, Il Dortmund va in vantaggio con Bellingham infilando la palla in rete con un meraviglioso tiro nell'angolo più lontano della rete difesa da Ederson.

Il City, però, non sta a guardare, dominando il resto del primo tempo e raccogliendone i frutti nella ripresa, prima con il pareggio su rigore trasformato da Mahrez e successivamente con il gol del vantaggio realizzato Foden, ripetendo così il 2-1 dell'andata, ottenendo così il risultato finale aggregato di 4-2.







Crediti immagine: twitter.com/ManCity/status/1382616898735644675