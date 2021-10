Ottima prova della Juventus all'Allianz Stadium dove nell'incontro che la vedeva impegnata contro il Sassuolo per la 10.a giornata di Serie A è quasi riuscita a strappare un pareggio, per poi doversi arrendere solo nei minuti finali.

La partita se l'è infatti aggiudicata il Sassuolo che era passato in vantaggio al 44' con un inserimento di Frattesi, al secondo centro di fila in campionato. I bianconeri arrivano al pareggio con McKennie, che al 76' finalizza di testa un cross su calcio da fermo di Dybala.

Il gol vittoria del Sassuolo arriva al 95' grazie ad una invenzione di Berardi che con un lancio sulla sinistra ha messo Maxime Lopez a tu per tu con Perin, superato con un preciso pallonetto.

Così Massimiliano Allegri, alla sua panchina n. 200 in bianconero in Serie A, ha commentato la prestazione della sua squadra: «La squadra poteva passare in vantaggio nel primo tempo, ma a due minuti dalla fine il Sassuolo ha trovato il gol. Siamo stati leggeri nella fase difensiva. Dopo aver raggiunto il pareggio abbiamo perso ordine e abbiamo concesso un paio di situazioni, una delle quali è stata sfruttata nei secondi finali dai nostri avversari. Dobbiamo sicuramente migliorare in fase realizzativa perché segnare una rete a partita non è sufficiente. Serve equilibrio, sempre, tra la fase difensiva e quella offensiva. Questa sconfitta ci deve fare riflettere, perché non possiamo mai permetterci di abbassare l'attenzione e dobbiamo sicuramente fare molto più di quello che stiamo facendo. Ci vuole una crescita mentale importante da parte di tutta la squadra e mettersi immediatamente alle spalle questo risultato perché sabato pomeriggio ci attende un'altra gara molto difficile».

Queste le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo: «È stato un grande successo, non pensavamo di vincere allo Stadium. Se vale doppio? Non lo so, ma i nostri tifosi se la ricorderanno per un po'. Dobbiamo essere bravi noi a mettercela alle spalle pensando già alla prossima gara, ma senza dimenticarcela».