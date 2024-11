La commovente storia di un legame speciale e profondo.

La scrittrice Carola Chelotti pubblica il romanzo “Perla”, edito da “EllediLibro” nel 2023. La protagonista è una bambina di nome Sara, dolce, introversa e creativa, sempre in compagnia della sua cagnolina Perla. Sono inseparabili e connesse, come le lancette di un orologio: vivono in perfetta simbiosi tra la scuola, i pomeriggi con il gruppo di amichetti, la passione per la pittura, la raccolta delle olive, la preparazione del Natale. Sembrano molto più che semplici amiche. Perla, dopo la leccatina del buongiorno, sveglia Sara, le passa i vestiti e l’accompagna a fare colazione. Quando Sara esce da scuola, Perla la aspetta fuori tutta scodinzolante. Quando Sara dipinge, Perla pasticcia preparandole i colori per le tele. La loro vita è perfetta come il rapporto che le lega. Durante un triste giorno, Sara dovrà imparare che alla gioia di vivere si accompagna il dolore per la scomparsa di chi si ama. E, soprattutto, capirà il potere dell’arte, la forza catartica di forme e colori.

«Come i sogni, che fanno talmente parte di noi, da dimenticarli. Ormai sono la nostra pelle, il nostro respiro, la nostra mente e tutto ciò che è in noi, anche quando svaniscono dissolvendosi come le nuvole» Carola Chelotti

Le illustrazioni sono state curate da Silvia Venturi, un’illustratrice nata a Urbino nel 1986. Nella stessa città, ha studiato pittura all’Accademia di Belle Arti e Illustrazione all’ISIA. Dal 2015, lavora con diverse realtà, come aziende, agenzie di comunicazione, privati ed editori. Ha collaborato con Edizioni Piemme, Mondadori, Sanoma, La Rivista Andersen.

Open The Window è un format che Carola Chelotti conduce in diretta su Instagram, mediante il quale invita le persone a porre l’attenzione su argomenti di interesse spirituale e metafisico. È bene sottolineare, però, che esso non si basa su una dissertazione puramente filosofica, ma coinvolge una numerosa community che partecipa attivamente. A voler citare le stesse parole che la community ha usato per definirlo, Open The Window è un luogo di speranza, di condivisione di emozioni e scambi intellettuali. Gli argomenti trattati spingono a rivolgere lo sguardo verso il mondo interiore di ognuno, verso il modo in cui avviene la percezione di sé stessi e del proprio essere nel mondo. Nel concreto, si affrontano argomenti quali la diversità, il distacco mentale, il perdono, l’amore assoluto verso noi stessi e gli altri, la fede verso l’universo, il pensiero positivo e la legge dell’attrazione, le prove che la vita pone. Il format si struttura principalmente in tre parti: i primi dieci minuti sono dedicati all’introduzione dell’argomento tramite le letture di frasi di scrittori e personaggi famosi, col fine di fissare dei punti di vista riguardo alla materia trattata. La prima parte si conclude con la lettura di uno scritto dell’autrice, che dà inizio al confronto. La seconda parte consiste nel dialogo tra i membri della community, in cui ognuno è libero di esprimere il suo pensiero, dal quale possono nascere diversi spunti di riflessione. Infine, gli ultimi quindici minuti sono dedicati al rilassamento meditativo.

“Il vero punto di forza è l’energia che si vive, che si percepisce. Noi siamo “anima”, ogni particella del nostro corpo, fa parte di una vibrazione che va oltre, senza tempo né distanza” Carola Chelotti

Storia dell’autrice

Carola Chelotti è nata a Roma e, come la protagonista del racconto, è fortunata ad avere dei grandi amori a quattro zampe. Da molti anni lavora in un golf club a Roma, ha studiato arte, musica e canto jazz. Ama alla follia i suoi cani, la gattina Luna, suo marito Fabio e sua figlia Eleonora, non necessariamente in quest’ordine, perché semplicemente, non ci può essere un “ordine”.

Vive ai Castelli Romani, godendosi il suo bel giardino e le scorrerie del maltesino King e della border collie Diana. Dopo la morte del suo cane Kira, ha trovato l’ispirazione per scrivere il suo primo libro: “L’eredità di Kira e Il Golf a Quattro Zampe” (Fiorina edizioni), trasformandola in un insolito giudice arbitro di golf.

