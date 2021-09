Scadono i termini per l’iscrizione al primo percorso formativo riconosciuto in Italia ai fini della preparazione all’esame per la certificazione di 1° livello ISB (International Sustainable Business) di IASE. Denominato “Enviromental Social and Corporate Governance di primo livello ISB” il corso è rivolto agli imprenditori, top manager ed a quanti a diverso titolo intendono approfondire i temi della sostenibilità. Grazie alla collaborazione tra Forèma (Società di formazione e consulenza di Assindustria Venetocentro) e UniSMART (Fondazione Università degli Studi di Padova) per la prima volta nel nostro Paese questo percorso verrà proposto interamente in italiano con un’offerta ampia e diversificata di docenza qualificata erogata dall’Università degli Studi di Padova.

Il corso si svolgerà nelle seguenti date: 7, 8 e 9 ottobre e 21, 22 e 23 ottobre. Le iscrizioni, che saranno selezionate in base all'ordine cronologico di arrivo, sono già aperte online sul sito di Fòrema (https://forema.it/it/corsi/environmental-social-and-corporate-governance-percorso-di-certificazione-isb-level-1-07-10-2021/)

Matteo Senigaglia, Direttore Generale di Fòrema: “Se fino a qualche anno fa parlare di sostenibilità in azienda era molto difficile, adesso è diventato una normalità. I motivi sono molteplici: gli imprenditori hanno capito che il ruolo della sostenibilità, intesa a livello ecosistemico, è decisivo nei rapporti con gli stakeholder, ma anche coi clienti e nel rapporto stesso col territorio dove opera l’impresa”

Mario Ambrosi, Presidente di IASE Italy: “Per le funzioni aziendali, l’acquisizione di competenze e conoscenze su temi ESG, svilupperà ulteriormente la consapevolezza del valore sociale delle imprese e del loro fondamentale contributo ad un futuro più sostenibile. Migliorare ed imparare oggi per dar vita ad un domani composto da modelli di business e da un’economia più vicina alle esigenze del Pianeta e della società.”