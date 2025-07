La Lombardia si conferma protagonista dell’innovazione tecnologica in Italia ed in Europa. In un momento in cui la Regione investe oltre 40 milioni di Euro nel programma "STEP" ("Strategic Technologies for Europe Platform") per sostenere l’adozione di IA, tecnologie digitali e biotecnologie, una ex-studentessa del Master "IAMI" ("Intelligenza Artificiale, Mente e Impresa") e moderatrice dell’evento si è resa promotrice di un'opportunità di confronto tra Istituzioni, Accademia ed Imprese.

È questo il "focus" del Convegno svoltosi lo scorso 7 luglio presso la Regione Lombardia (Palazzo Pirelli / Sala Gonfalone) per iniziativa di Mariangela Vanalli - Project Manager in materia di innovazione tecnologica, con specifico riferimento al settore sanitario) - e dedicato all'approfondimento delle problematiche connesse all'impatto generato dall'Intelligenza Artificiale nelle modalità operative che ne caratterizzano l'utilizzo nei diversi contesti professionali ed imprenditoriali.

Un evento per esplorare il futuro: l’incontro ha voluto infatti essere l’occasione per presentare i risultati delle tesi del Master "IAMI" e discutere, attraverso una tavola rotonda in presenza di relatori qualificati, il ruolo della Pubblica Amministrazione nell’analisi dei fabbisogni delle imprese lombarde in un contesto in rapida trasformazione tecnologica.



Questo il programma dei lavori (accompagnato da un breve "abstract" degli interventi dei singoli relatori):



Ore 10:00 – Saluti istituzionali

ALESSANDRO FERMI – Assessore all'Università, Ricerca ed Innovazione della Regione Lombardia





– Assessore all'Università, Ricerca ed Innovazione della Regione Lombardia GIOVANNI MALANCHINI – Consigliere regionale Lombardia / Presidente della Commissione speciale per l'Autonomia e il riordino dell'autonomia locale



Ore 10:30 – Presentazione della tesi del Master "IAMI" ed approfondimento degli indicatori quantitativi

MARIANGELA VANALLI

(Project Manager presso "EY" S.p.A.)

ha presentato la tesi argomentando l’utilizzo dell’IA (Intelligenza Artificiale generativa) nei diversi contesti ed il suo specifico utilizzo nell'ambito delle attività ed iniziative istituzionali della Regione Lombardia.





(Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale all'Università degli Studi di Brescia)

ha esaminato e delineato gli indicatori di esito e di processo (nonché gli indicatori di matrice etica) utili a monitorare l’effettivo usufruire di strumenti di IA nei diversi settori enunciati durante la presentazione della tesi.



Ore 11:00 – Tavola rotonda "Il ruolo della Pubblica Amministrazione nell’analisi dei fabbisogni delle imprese lombarde"

Moderatrice:

Mariangela Vanalli

Relatori:

FRANCESCA FRATEANTONIO

(Scrittrice ed esperta di editoria , attualmente collaboratrice in qualità di autrice con la Casa Editrice " Bompiani & Giunti ")

ha illustrato le difficoltà derivanti dall'utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dell’editoria evidenziando altresì come gli strumenti di IA potranno anche influenzare le scelte dei lettori; in particolare, ci si pone l'interrogativo riguardante i limiti entro i quali l'autore di un testo inedito possa preservare il proprio estro creativo nel momento in cui l'IA riesce a prevederne anticipatamente il successo editoriale (stabilendone strategicamente il titolo, le pagine e finanche la copertina e condizionandone dunque nella sostanza gli stessi contenuti).





(Giornalista e Vicepresidente ANILDA ("Associazione Nazionale per l'Integrazione Lavorativa e l'Emancipazione di Giovani Diversamente Abili")

ha descritto il sempre più diffuso utilizzo di strumenti di IA nell’ambito sociale e prefigurato l'impatto che tale utilizzo potrà avere nelle scelte degli utenti; al tempo stesso ha delineato vantaggi e rischi derivanti dal ricorso all'IA nel mondo della comunicazione, del giornalismo e dell'informazione.





(Ingegnere Elettronico specializzatosi presso il Politecnico di Milano ed attualmente "Hardware/Software Designer & Development Engineer" presso la Società " Gavazzi " S.p.A.)

ha presentato ed ha argomentato i vari strumenti di IA attualmente applicabili nell’ambito di imprese informatiche soffermandosi sulle modalità attraverso le quali tali strumenti possono modificare i processi lavorativi.





(Direttore del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica e Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale presso Villa Beretta a Costa Masnaga / Lecco - Presidio di Riabilitazione dell'Ospedale "Valduce" di Como)

ha esposto alcuni esempi di utilizzo degli strumenti di IA nell’ambito della riabilitazione, mettendo in evidenza come la robotica nell’ambito sanitario possa facilitare il percorso riabilitativo per i pazienti portatori di patologie neurologiche e non solo.





(Direttore dell'Unità di Senologia presso l'Ospedale "Moriggia-Pelascini" di Gravedona ed Uniti/Como, Direttore del Centro di Senologia della Delegazione " Alto Lario" della "LILT"/"Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori" nella stessa Gravedona ed Uniti nonché membro del Comitato Scientifico dell'Accademia di Senologia " Umberto Veronesi " ad Inveruno /Milano)

ha descritto l’impiego degli strumenti di IA nell’ambito della prevenzione del tumore al seno, auspicando che ciò possa contribuire a rivoluzionare la classificazione " TNM " dei tumori stessi dando vita ad un nuovo sistema che veda integrarsi - unitamente ai tradizionali parametri - anche dati istologici e genomici.





(Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università di Pavia e Segretario Comunale presso il Comune di Verderio /Lecco)

ha argomentato le normative giuridiche attualmente presenti in materia di applicabilità degli strumenti di IA.





(Avvocato Cassazionista con Studio Legale a Lecco)

ha presentato casi concreti nei quali l’utilizzo di strumenti di IA in ambito giuridico deve essere ulteriormente validato coinvolgendo "in primis" la componente umana.





(Presidente di " Confapi "/"Unimatica" Brescia e Fondatore e CEO /" Chief Executive Officer " della Società "VeroProject" S.p.A.)

ha approfondito le tematiche inerenti l’utilizzo di alcuni strumenti di IA nel contesto dei processi lavorativi, ponendo l'accento sulla possibilità che tali processi ne vengano sensibilmente influenzati e modificati e sottolineando come, nel settore imprenditoriale, gli aspetti riconducibili alla formazione avranno un conseguente e rilevante impatto negli stessi processi lavorativi.





(CEO/"Chief Executive Officer" di "MT Consulting" s.a.s. e di "Energie Alternative Italia" s.r.l.)

ha delineato come l’utilizzo di alcuni strumenti di IA possa modificare i processi e le dinamiche lavorative in un contesto imprenditoriale, soprattutto per quanto riguarda le modalità di gestione della documentazione ed elaborazione di dati (e la conseguente predisposizione dei relativi "report") consentendo ai consulenti d'azienda di concentrarsi su compiti più specificamente strategici; come nella precedente relazione, si è altresì evidenziato come la formazione debba assumere un impatto particolarmente significativo nell'evoluzione dei processi e delle dinamiche lavorative in considerazione del fatto che attraverso strumenti di IA sarà infatti possibile personalizzare l’esperienza del cliente in base alle rispettive e personali esigenze nonché migliorare le garanzie a tutela della sicurezza ed il monitoraggio delle non conformità.



Ore 12:30 – Chiusura dei lavori con l'auspicio e l'intento di organizzare quanto prima un ulteriore Convegno non solo in Regione Lombardia ma a livello europeo.

Un territorio all’avanguardia: l’evento si è inserito nel solco delle politiche regionali che puntano a rendere la Lombardia un ecosistema di innovazione capace di attrarre investimenti, valorizzare le competenze e affrontare le sfide della transizione digitale ed ecologica.





Contatti stampa / Mariangela Vanalli

[[email protected]]

[3482618054]