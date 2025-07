“Restituire valore a un territorio che ci accoglie” è l’obiettivo di Giacomo Mareschi Danieli, CEO di Gruppo Danieli, che ha fatto partire una serie di iniziative a sostegno del territorio e della comunità. Grande attenzione riposta anche verso il proprio personale, investendo in welfare e formazione.

Giacomo Mareschi Danieli: territorio, comunità e impegno sociale

Con una consolidata leadership internazionale nel settore siderurgico, sotto la guida di Giacomo Mareschi Danieli, Gruppo Danieli è attivo con numerose iniziative di tipo sociale verso il territorio, la comunità e i propri collaboratori e collaboratrici. “Per quanto riguarda la sanità siamo impegnati nella riqualificazione delle sale operatorie e nell’installazione dell’angiografo per il reparto di ematologia all’ospedale di Udine, che ha un valore complessivo di 800mila euro”. In aggiunta, il Gruppo ha una specifica sezione aziendale per la donazione del sangue: Afds Officine Danieli, che vanta 420 donatori. “Sa.Pr.Emo: salute, protagonisti ed emozioni” è l’iniziativa di prevenzione contro l’abuso di sostanze stupefacenti nei giovani, creando consapevolezza sulle conseguenze legali e coinvolgendo genitori, insegnanti e studenti. Sono poi fondamentali anche i valori dello sport per Gruppo Danieli, che sostiene “lo sport locale con più di 200.000 euro l’anno e siamo sponsor ufficiale della FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) da cinque anni”, ha dichiarato Giacomo Mareschi Danieli. “Restituire valore a un territorio che ci accoglie, dove crescono le persone con cui ogni giorno costruiamo il nostro successo nel mondo” è l’obiettivo principale.

Giacomo Mareschi Danieli: formazione e welfare per collaboratori e collaboratrici

Buona parte del successo a livello mondiale è da attribuire al lavoro dei collaboratori e delle collaboratrici del Gruppo Danieli, verso i quali l’azienda è molto attenta. “Nell’anno fiscale saranno erogati circa 13 milioni di euro in bonus al personale che contemplano il raggiungimento di specifici obiettivi, performance e premi vari. Di questi — ha evidenziato Giacomo Mareschi Danieli — 5 milioni sono distribuiti in Italia e 8 a favore dei dipendenti delle consociate estere”. Inoltre, gli stipendi del Gruppo sono del 7% più alti rispetto alla media del settore, a cui si aggiunge un welfare messo a disposizione di circa un milione di euro annui. Per sottolineare la priorità che viene data al proprio personale, Gruppo Danieli investe circa 3 milioni di euro all’anno in formazione, attraverso la Danieli Academy. “Grazie al contributo di docenti interni, universitari e istituti di formazione esterni — ha ribadito Giacomo Mareschi Danieli — l’Academy offre un ambiente di apprendimento in cui i dipendenti vengono valorizzati attraverso professionalizzazione e lavoro di squadra”. Il concorso “Fabbricando” ha poi lo scopo di coinvolgere giovani studenti di ogni scuola nelle materie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).