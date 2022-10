Definito il programma della giornata del 25 ottobre, che vedrà Milazzo al centro della rievocazione della strage di Capaci, avvenuta trent’anni addietro grazie all’iniziativa della Pro Loco, del Comune e dell’associazione “Quarto Savona Quindici” promotori della manifestazione “Capaci-Milazzo, la marcia della memoria”, giornata che coinvolgerà cittadini e studenti. Martedì 25 ottobre alle ore 10:30 nell’Atrio del Carmine si terrà un incontro per un momento di memoria e confronto alla presenza del Sindaco Pippo Midili e delle principali autorità militari e civili, al quale prenderà parte anche Tina Montinaro, vedova del capo scorta del giudice Falcone Antonio Montinaro e presidente dell’associazione “Quarto Savona Quindici”, come era denominata l’auto della scorta del magistrato ucciso dalla mafia. Alle 12:30 la cerimonia di intitolazione dell’Aula consiliare del Comune di Milazzo a “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti della scorta’’. Rispetto all’iniziale programmazione non giungerà invece a Milazzo la “Quarto Savona 15”, l’auto di scorta del giudice Falcone coinvolta nell’attentato di Capaci. A seguito d’un danneggiamento avvenuto durante uno spostamento, che richiede una urgente e lunga manutenzione, la vettura non potrà più essere esposta nell’Atrio del Carmine, così come auspicato, quale testimonianza alla vista dei visitatori, della violenza di quei giorni, la cui onda d’urto è ancora vivida e toccante nelle parole di chi, più di ogni altri, ne fu investito. Gli organizzatori dell’evento hanno comunicato che riprogrammeranno l’esposizione della teca a Milazzo.