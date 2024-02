Terna, operatore italiano delle reti di trasmissione dell’energia elettrica, non solo gestisce e monitora la rete nazionale, ma si posiziona come uno dei principali protagonisti nella promozione dell’innovazione e della transizione energetica. Attraverso una serie di iniziative e progetti, il Gruppo si impegna a garantire l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della fornitura energetica in Italia e oltre i confini nazionali.



Terna: ispezioni aeree e progetti innovativi per la sicurezza elettrica

Sono sette gli elicotteri che attualmente costituiscono la flotta di Terna, responsabile della manutenzione e del monitoraggio delle reti. Questi velivoli eseguono ispezioni aeree attraverso diverse modalità, tra cui l’infrarosso per individuare anomalie, le ispezioni visive per rilevare danni e le ispezioni Lidar per identificare potenziali interferenze. Grazie a questa flotta, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha la capacità di analizzare oltre 240 chilometri di linee in una singola giornata, contribuendo così a garantire la sicurezza della rete elettrica. Oltre alle ispezioni aeree, Terna investe massicciamente in progetti di innovazione, di cui il 70% è focalizzato sulla manutenzione della rete e sulla trasmissione dell’energia elettrica. Tra questi, l’utilizzo di droni specializzati per misurare la resistenza elettrica dei conduttori delle linee ad alta tensione. Il Gruppo sperimenta inoltre tecnologie all’avanguardia come l’internet of underwater per monitorare gli effetti delle attività di posa di cavi sottomarini in tempo reale.



Terna investe in digitalizzazione e innovazione

Per gestire un’infrastruttura così complessa, Terna dedica una considerevole quota dei suoi investimenti alla digitalizzazione e all’innovazione. Circa 1,2 miliardi di euro sono stati destinati a progetti che spaziano dalle soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia all’automazione dei processi, evidenziando l’impegno verso una transizione energetica più efficiente ed ecologica. Il Gruppo guarda alla Silicon Valley come un hub cruciale per l’innovazione. Con la creazione della Innovation Antenna a San Francisco, mira a stabilire collaborazioni dirette con imprese innovative locali. Gli accordi con il Console Generale d’Italia a San Francisco e il Direttore del Centro di innovazione italiano riflettono l’impegno del Gruppo nel promuovere e valorizzare l’ecosistema italiano dell’innovazione a livello internazionale. Terna emerge come un pioniere nel settore dell’energia elettrica, integrando tecnologie avanzate, competenze specializzate e un forte impegno verso l’innovazione. La sua visione globale e gli sforzi concreti per affrontare le sfide della transizione energetica dimostrano il ruolo centrale che il Gruppo svolge nell’assicurare un futuro sostenibile per la fornitura di energia elettrica.