Milano, Italia — In un evento di rilevanza strategica, tenutosi al Palazzo Pirelli, la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro "Safetyplayers", in collaborazione con il Consiglio della Regione Lombardia, ha organizzato un seminario focalizzato sulla sicurezza e salute sul lavoro. Giancarlo Restivo, Segretario della Nazionale e moderatore dell'evento, ha messo in evidenza il ruolo cruciale della memoria nel settore della sicurezza sul lavoro, citando le parole del Vicepresidente Stella Doris Randazzo sulla significanza del ricordo come strumento di apprendimento e cambiamento.

Durante il seminario intitolato "Comunicare la cultura della sicurezza sul lavoro del territorio", il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha inaugurato l'evento, sottolineando l'importanza di un approccio integrato che coniuga prevenzione, controllo e comunicazione nella lotta contro gli infortuni sul lavoro. Il seminario ha visto la partecipazione di noti esperti e stakeholder del settore, inclusi Carlo Tersalvi, Antonella Iacoviello, Alberto Bertolotti, Flavio Rinaldi, e Rita Somma, che hanno discusso gli incidenti sul lavoro con particolare attenzione agli infortuni mortali in Lombardia.

Restivo ha commentato: "Il Mister Stella Doris Randazzo ci ha ricordato la parola 'memoria', che per noi non è un semplice ricordo, ma un evento del passato da cui abbiamo imparato e che quindi ci ha cambiati, cambiando il nostro presente e il nostro agire in esso. Questo è il fulcro della tradizione alla Sicurezza sul Lavoro che vogliamo comunicare attraverso lo sport. La sicurezza sul lavoro è questo voler condividere con tutti le esperienze che ci hanno aiutato a farci crescere, una proposta di buon lavoro."

L'iniziativa si colloca nell'ambito della prossima "Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro", mirando a promuovere ulteriormente la cultura della sicurezza tramite eventi dinamici come il prossimo "Coppa del Mondo del Lavoro 2024", un torneo di calcio che vedrà la partecipazione di Giornalisti RAI, Artisti TV, e rappresentanti del Consiglio della Regione Lombardia, previsto per l'11 Maggio 2024 al Centro Sportivo Luigi Berlusconi.

Per ulteriori dettagli sull'evento e sul programma completo, si invita a visitare il sito web della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro o a contattare la segreteria tramite email [email protected].

Contatti: Email: [email protected] Sito Web: nazionalesicurezzasullavoro.org