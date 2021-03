CHIARA TAIGI - Libro “Espressività Artistiche dell'Italiano”

Università Complutense - Madrid

E' stato pubblicato il libro universitario “Espressività Artistiche dell'Italiano - Expresiones Artìsticas del Italiano” edito dalla Prof.ssa Mirella Marotta e Dott. Gianfranco Chicca ( Ediciones del Orto ) nel quale il soprano Chiara Taigi ha curato personalmente la stesura del primo capitolo di “Literatura e Lìrica” con il titolo “ L'Italiano, Parole in Arte ” legato al primo evento del Congresso Internazionale “ Palabras en el arte, palabras en la música “ alla Università Complutense.

Nota. Il libro non è in vendità ma è una pubblicazione scientifica universitaria.

Chiara Taigi ha tenuto il 22/2018 una Lectio Magitralis alla prestigiosa Università Complutense di Madrid dalla quale è iniziato il percorso di ricerca e gli ha valso la pubblicazione del suo intervento ed il premio “Mascagni d'Oro” .

Chiara Taigi ha ha indicato il metodo di analisi di un'Opera lirica e del Personaggio, per la corretta interpretazione del testo trasmessa cantando e percepita dal pubblico e metodi comparativi nei quali si possono definire dei fattori che possono variare il significato del testo.

All'interno del libro coesistono vari punti di vista legati al significato e l'interpretazione del significato con metodi di ricerca molto innovativi. Nel campo della Semiotica alle Semiotiche applicate, la Semiotica della Musica si occupa del significato derivato dalla notazione musicale e nella presentazione si è voluto ampliare l'interpretazione dimostrando la varianza del significato del testo al variare della musica e dell'interpretazione, analizzando come esempio La Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

Con il progetto delle “ Espressività Artistiche dell'Italiano “ si aprono nuovi scenari di strumenti didattici innovativi che estendono la Semiotica della Musica al Canto Lirico e alla valorizzazione della lingua italiana.

Si ringraziano la Prof.ssa Mirella Marotta ed il Dott. Gianfranco Chicca e tutto il corpo docenti e collaboratori dell'Università Complutense di Madrid.



LINK