E’ stata presentata nella sala A del consiglio regionale di Basilicata, con la partecipazione del presidente CICALA, la silloge Lucanità Saracena tra poesia e fotografia di Prospero e Valerio Cascini.

Il garante per l’infanzia Giuliano, nel presentare la sua iniziativa, si è soffermato sul valore ”salvifico” della poesia in questo tempo frenetico e superficiale.

Il presidente Cicala ha definito l’opera una bella scoperta, un’opera intrisa di sentimento espresso dalle poesie in vernacolo, dalle poesie in lingua e dalle fotografie così particolari. È Lucanità, autentica Lucanità tanto cara a Sinisgalli, Scotellaro e Pierri.

Il giornalista Blasi, che ha coordinato i lavori, ha ricordato la lucanità interiore dei due poeti sempre alla ricerca di ciò che è stato come stimolo per non smarrirsi. I dirigenti scolastici Malinconico e Gravante hanno portato il saluto delle loro scuole, soffermandosi sul fatto che poi la scuola è più “emotivamente” coinvolta di quello che appare. Il presidente di Presenza Etica Robertella ha ribadito la capacità dei due autori di accendere curiosità nel lettore: icordarsi bambini, rivivere i luoghi della spensieratezza sono per sempre luoghi dell’anima. I due autori sono complementari Valerio nei particolari, Prospero nelle situazioni che coinvolgono aspetti meno specifici, dando sempre ad entrambi- come direbbe Blasi- un riferimento contestualizzato.

Prospero, anche a nome di Valerio, ha voluto ringraziare tutti i presenti, gli amici di Potenza, il presidente Cicala, il garante Giuliano, il poeta Blasi che con la sua analisi poetica ha lanciato in serie A LA SILLOGE. Nelle sue conclusioni Prospero Cascini ha ringraziato i colleghi dirigenti scolastici per la loro sensibilità e competenza dimostrata. Ha ringraziato Giovanni Robertella per il suo impegno costante che mette in tante attività. Ha ringraziato tutti gli alunni delle due scuole, che si sono lasciati sedurre dalla poesia con ascolto sincero.

Infine ha ringraziato l’amico Filippo Pugliese per la sua capacità di declamare le poesie di VALERIO in vernacolo con autenticità. Cascini ha ringraziato gli alunni e gli insegnanti preparatori che con i loro intermezzi hanno impreziosito la presentazione dell’opera: Bianco Daiana Soprano, Telesca Donato pianoforte, Blasi Anna oboe, Fezzuoglio Rocco fagotto, Basileo Miriana chitarra e voce, prof L’amico pianoforte, Cicale Egidio fisarmonica De Gregori Martina arpa, i docenti preparatori Sangiacomo Saverio, March Vasquez Maria, L’amico Milena, Cella Salvatore e Pace Rocchina.

Si ringraziano, infine, anche gli alunni coordinati dalla professoressa Domenica Di Lascio che hanno declamato le poesie in lingua: Garripoli Antonio, Summa Gianluca, Remollino Rosiana, Sarli Giorgia e Pepe Daniela.



https://www.libreriauniversitaria.it/lucanita-saracena-poesia-fotografia-ediz/libro/9791281043053