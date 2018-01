Made Club - Como: 12/01/18 The Fashion Friday, il venerdì notte di Como, 13/01 Il Capodanno Russo

Il secondo weekend del 2018 al Made Club Como inizia come sempre all'insegna dell'eccellenza musicale e non. Il party in programma per venerdì 12 gennaio 2018 è infatti The Fashion Friday, il venerdì notte di Como. Si parte con Cenando & Ballando, il dinner show scatenato a cura di Icio (voce) & Cucky Dj. Cena, entusiasmo, musica, tovaglioli e cori. A volte striscioni. Seduti, in piedi, sui tavoli. La cena evento che, da oltre dieci anni, fa pulsare la location, colora la notte e accende la città. Dalle 20 e 30 in Main Room va poi in scena il Gran Galà del Calcio Comasco. E' una serata per celebrare la passione per il calcio e nell'occasione verrà presentata la nuova Lario Social Cup (powered by www.lariosport.it).

Dalle 23 in main room si balla forte, con i già citati Icio e Cucky e pure con Ronn y Vian - Resident DJ.

Sabato 13 gennaio '18 al Made Club di Como poi il divertimento continua. Anzi cresce. L'evento è il Capodanno Russo. L'evento è in collaborazione con Money for Nothing e vede in console Ronny Vian - Resident Deejay e Serj - Money Deejay e Mtia - Money Voice.

