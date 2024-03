Nonostante la giornata di lutto nazionale proclama per commemorare le 133 vittime uccise venerdì in una sala concerti di Mosca, domenica la Russia ha lanciato nella notte un importante attacco aereo utilizzando 14 bombardieri strategici Tu-95MS, decollati dalla base di Olenya nella penisola di Kola, che con i propri missili hanno avuto come obiettivo soprattutto la regione occidentale di Leopoli. Durante l'attacco, un missile da crociera russo ha attraversato lo spazio aereo polacco, secondo quanto riferito da Varsavia.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha poi riferito che ci sono state diverse esplosioni anche nella capitale dopo che i sistemi di difesa aerea sono stati attivati per respingere l’attacco. Le forze di difesa aerea dell’Ucraina hanno distrutto circa una dozzina di missili.

Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha dichiarato che non ci sono stati attacchi diretti sulla città, ma circa 20 missili e sette droni sono stati lanciati contro l'oblast, prendendo di mira infrastrutture critiche.

Il Comando Operativo delle Forze Armate della Polonia ha dichiarato che un missile da crociera è entrato nel suo spazio aereo intorno alle 4:40. Durante l’intero volo, è stato osservato dai sistemi radar militari. Questo incidente ha portato il governo polacco a convocare l'ambasciatore russo per chiedere spiegazioni.

Secondo Naftogaz, compagnia statale ucraina che gestisce la distribuzione di petrolio e gas, alcuni suoi impianti sono stati danneggiati durante l'attacco, senza però fornire dettagli al riguardo. Non sono state segnalate vittime.