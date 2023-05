REGGAE IN BENIN: Erick Kristal è unanime nelle compilation del Reggae internazionale.

La musica reggae in Africa, specialmente in Benin, sta vivendo molti cambiamenti grazie ad artisti di talento come Erick Kristal.

Erick Kristal L'italo-beninese onora spesso il Benin e l'Italia con la sua abilità. Così, accumula le compilation per le quali è spesso richiesto. La sua musica è ascoltata in tutto il mondo. Molti promotori internazionali lo inseriscono spesso nel loro progetto più grande. Il reggae del Benin si dà ali e colori. In questa pubblicazione presentiamo tre compilation reggae con artisti rinomati, tra cui Erick Kristal. È il primo precursore del reggae del Benin ad essere posizionato nelle classifiche internazionali. Vi presentiamo qui i tre dell'anno 2023. In una prossima edizione, torneremo sulle scoperte precedenti sulle partecipazioni dell'artista.





- Sunshine Reggae, vol. 2 FEATURING, Erick Kristal, Westbound, I-Octane, Richie Loop è stato rilasciato il 13 gennaio 2023, incluso il titolo - We'll Be Loving You Jesus di Erick Kristal sulla traccia 1 (30 tracce)

link alla compilation: Sunshine Reggae, Vol. 2

Collegamento alla playlist di Youtube; Link to Youtube Playlist





- Culture Vibes: Dub, Dubstep & Latin Tracks - V2 - è stato rilasciato il 13 gennaio 2023, incluso il titolo - Praise the King of Heaven sulla traccia 33 - (46 tracce)

link alla compilation: Culture Vibes: Dub, Dubstep & Latin Tracks





- Just Pure Reggae pubblicato il 27 gennaio 2023, incluso nella traccia 2, Erick Kristal con il suo famoso titolo - African Women - (46 tracce)

link alla compilation: Just Pure Reggae

TUTTI SU ERICK JRISTAL: https://erickkristal.com/about-me

Erick Kristal - Sito ufficiale