Abbattere le emissioni inquinanti, limitare il traffico stradale, ridurre i tempi di consegna e aumentare l’efficienza dei trasporti: questi sono gli obiettivi dell’accordo stretto tra Amazon e Mercitalia Logistics, società guidata dall’AD Sabrina De Filippis.



Sabrina De Filippis: i dettagli dell’accordo Amazon - Mercitalia Logistics

Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics, ha incontrato l’AD di Amazon Italia Logistica Lorenzo Balbo per stringere un’importante intesa tra le due società: d’ora in poi, Amazon trasporterà le merci tra Italia e Germania valendosi anche dei treni gestiti dalla capofila del Polo Logistica del Gruppo FS. Secondo i termini della partnership, i prodotti di Amazon viaggeranno su tre convogli settimanali che percorreranno la tratta da Duisburg a Pomezia (Roma), gestiti da Mercitalia Intermodal, e sei viaggi di andata e ritorno tra Herne e Verona, coordinati da Tx Logistik, società consortile tedesca del Gruppo FS. Secondo le valutazioni di Mercitalia Logistics, operando a pieno regime, questi collegamenti permetteranno di evitare fino a 9mila tonnellate di emissioni di carbonio all'anno rispetto al trasporto su strada. Le rotte Duisburg-Pomezia e Herne-Verona, ha sottolineato Sabrina De Filippis, estendendosi rispettivamente per 1.722 e 1.160 chilometri, costituiscono un asse cruciale per la logistica del Gruppo FS, collegando due nodi logistici fondamentali in Germania con il nord e il centro Italia.



Le dichiarazioni degli AD Lorenzo Balbo e Sabrina De Filippis

A margine della firma dell’accordo, Sabrina De Filippis ha sottolineato come l’alleanza con Amazon sia parte della strategia a lungo termine della società di promuovere il trasporto ferroviario delle merci: “I collegamenti ferroviari da e per la Germania si inseriscono nel nostro piano strategico, in linea con l’obiettivo europeo di far viaggiare in treno il 30% delle merci entro il 2030”. L’AD ha poi rivendicato la leadership nell’innovazione di Mercitalia Logistics che, valendosi tanto dei più moderni strumenti tecnologici quanto di un consolidato know-how nel trasporto intermodale, è riuscita a contribuire in modo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale del settore dei trasporti: “Siamo impegnati nell’adottare tecnologie avanzate, come l’accoppiamento automatico digitale delle carrozze merci o la digitalizzazione dei magazzini, che aiutano a ridurre le emissioni associate alle operazioni logistiche garantendo comunque un servizio di alta qualità. Nel 2022, grazie al nostro modello di logistica sostenibile integrato, siamo stati in grado di evitare emissioni di gas serra per circa 1,8 milioni di tonnellate”. Anche Lorenzo Balbo, AD di Amazon Italia Logistica, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo con la società guidata da Sabrina De Filippis, evidenziando come le competenze intermodali di Mercitalia Logistics siano ideali per sfruttare le particolarità morfologiche del territorio italiano, in cui il trasporto ferroviario è particolarmente vantaggioso: “Stiamo lavorando come azienda per esplorare nuove modalità di consegna più efficienti e quello ferroviario è tra queste. L’accordo siglato nel 2021 tra Amazon e Mercitalia è stato un primo e importante passo che ha contribuito a migliorare i tempi di consegna per i nostri clienti e a diminuire le emissioni di CO2”.