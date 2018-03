Oltre mezzo milione il numero di vittime nella guerra civile in Siria

Il conflitto, iniziato dopo le proteste di massa del 15 marzo 2011, ha coinvolto altri Paesi della regione, e non solo, in un groviglio di alleanze e combattimenti che hanno costretto milioni di persone a fuggire dalle proprie case, tentando anche di trovare rifugio fuori dal Paese.

Il Syrian Observatory for Human Rights ha potuto indicare tale cifra perché, in base alla propria rete di contatti, ha potuto identificare più di 350.000 persone uccise, mentre delle rimanenti è stato potuto constatare il decesso senza però conoscere i nomi delle vittime.

L'Osservatorio per i diritti umani in Siria, è un'organizzazione britannica nata con il compito di documentare quanto accade in Siria dallo scoppio della guerra civile, utilizzando una rete di attivisti che raccolgono informazioni sul territorio.

