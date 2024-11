Secondo un rapporto dell'UNESCO, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, tra il 2006 e il 2024 sono stati uccisi oltre 1.700 giornalisti in tutto il mondo e circa l'85 percento dei casi non è arrivato in tribunale.

I pericoli a cui vanno incontro i giornalisti, compresi i rischi per la loro vita, vengono evidenziati ogni anno in occasione della Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti, che cade il 2 novembre.

Quest'anno la Giornata internazionale coincide con il Rapporto biennale del Direttore generale dell'UNESCO sulla sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità, che ha registrato un aumento del 38 per cento nel numero di omicidi di giornalisti rispetto allo studio precedente.

Nel suo messaggio per la Giornata del 2024, il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha sottolineato che Gaza ha registrato il numero più alto di omicidi di giornalisti e operatori dei media in qualsiasi guerra degli ultimi decenni e ha invitato i governi ad adottare misure urgenti per proteggere i giornalisti, indagare sui crimini contro di loro e perseguire i responsabili.

La guerra a Gaza ha inevitabilmente dominato, venerdì, il Seminario internazionale sui media delle Nazioni Unite del 2024 sulla pace in Medio Oriente, un evento che si tiene ogni anno da tre decenni con l'obiettivo di migliorare il dialogo e la comprensione tra gli operatori dei media e di promuovere il loro contributo a sostegno di una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese.

In una dichiarazione al seminario, letta dal responsabile delle comunicazioni globali delle Nazioni Unite, Melissa Fleming, il segretario Guterres ha osservato che i giornalisti a Gaza sono stati uccisi "a un livello mai visto in nessun conflitto dei tempi moderni", aggiungendo che il divieto in corso che impedisce ai giornalisti internazionali di entrare a Gaza "soffoca ulteriormente la verità".

Di seguito è riportato un estratto dei commenti rilasciati da Cheikh Niang, presidente del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti inalienabili del popolo palestinese e rappresentante permanente del Senegal presso le Nazioni Unite; Guilherme Canela, capo della sezione sulla libertà di espressione e sicurezza dei giornalisti presso l'UNESCO, e Mohammad Ali Alnsour, capo della sezione Medio Oriente e Nord Africa presso l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR).

Cheikh Niang: È trascorso un anno dagli eventi del 7 ottobre 2023, quando i militanti palestinesi attaccarono Israele, a cui seguì una devastante risposta israeliana a Gaza.Da allora, l'accesso alle informazioni è stato fortemente limitato. I giornalisti sono stati uccisi, le redazioni distrutte, la stampa estera bloccata e le comunicazioni tagliate. Le forze israeliane, in quanto potenza occupante, hanno sistematicamente smantellato l'infrastruttura dei media palestinesi, mettendo a tacere le voci attraverso restrizioni, minacce, uccisioni mirate e censura.Negli ultimi 380 giorni, oltre 130 giornalisti palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane a Gaza. Erano voci che denunciavano possibili crimini di guerra, messe a tacere prima che le loro storie potessero essere raccontate per intero.I giornalisti a Gaza continuano a raccontare la crisi umanitaria, spesso a grande rischio personale, fornendo al mondo un quadro accurato della tragedia in corso. Onoriamo il loro coraggio e riconosciamo che la loro perdita mette a tacere le loro storie e limita gravemente l'accesso del pubblico alla verità.

Guilherme Canela: Il rapporto del Direttore generale dell'UNESCO sulla sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità evidenzia da molti anni una diminuzione del numero di giornalisti uccisi nei conflitti rispetto ai giornalisti uccisi in altre situazioni.Questo non è vero per questo rapporto. Dal rapporto che abbiamo pubblicato nel 2017, è stato completamente cambiato a causa della situazione a Gaza. I giornalisti sono stati uccisi perché stavano raccontando una storia, una storia che è rilevante per ognuno di noi e per ogni cittadino.È molto spaventoso vedere il livello di sfiducia che c'è nei confronti dei media in tutto il mondo e nei confronti dei giornalisti. Questa sfiducia sta accadendo a causa di una narrazione di leader politici, di leader religiosi, di celebrità contro i giornalisti e contro il giornalismo come pilastro fondamentale dei nostri valori democratici e della protezione dei diritti umani.

Mohammad Ali Alnsour: I media hanno un ruolo molto importante nell'avvio del processo di responsabilizzazione, a partire dalla documentazione dei crimini e delle violazioni, per poi passare alle indagini e alla responsabilizzazione e infine al raggiungimento della pace. Sfortunatamente, questo non è il caso nei territori palestinesi occupati da ormai quattro decenni. La questione dell'accesso non è limitata ai media e ai giornalisti.In base al diritto umanitario internazionale, l'occupante, Israele, ha l'obbligo di proteggere i civili, compresi i giornalisti. Stiamo sentendo da politici e leader di alto rango che è accettabile uccidere civili per raggiungere obiettivi militari insignificanti durante quel processo, il che è una violazione della proporzionalità, del principio e anche dell'esigenza militare .





Il responsabile delle relazioni e della difesa internazionale presso il Centro palestinese per i diritti umani. Basel Sourani, intervistato al Cairo da Al Jazeera, ha detto che i giornalisti palestinesi operano nei "contesti più difficili che l'umanità abbia mai visto".

"Abbiamo ricevuto segnalazioni di decine di giornalisti che sono stati arrestati e torturati dalle forze di occupazione israeliane. Abbiamo esaminato la situazione del giornalista palestinese [e di Al Jazeera] Wael Dahdouh che è stato preso di mira e i suoi familiari uccisi".

Sourani ha dichiarato che esiste da parte delle forze israeliane un modello sistematico di attacchi ai giornalisti, già da prima del 7 ottobre.

"Non è una novità, e abbiamo chiesto ai governi di tutto il mondo di fornire loro protezione", ha detto. "Tuttavia, proprio come abbiamo chiesto la protezione del popolo palestinese dal genocidio in corso, i nostri appelli sono stati vani".







Crediti immagine: x.com/AbujomaaGaza/status/1807805984934621382/photo/1