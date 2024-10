Le violente alluvioni che stanno colpendo la Spagna, soprattutto a Sud e a Est del Paese, fanno parte dello stesso fenomeno che nelle scorse settimane ha colpito il Nord Italia, e che ora si è spostato più a Ovest.

Intere coltivazioni devastate, case, auto, capannoni… tutto sprofonda nel fango, tutto è sommerso dalle acque torrenziali.

I fiumi, per le incessanti piogge, straripano e si prendono tutto ciò che trovano intorno e ancora oltre, finchè ne hanno di acqua da riversare sul territorio, sulle popolazioni e su tutto ciò che gli si para intorno.

Intere città finiscono sott’acqua!

Messaggi di solidarietà e promesse da parte delle istituzioni, non bastano più per far fronte ai lutti e ai gravissimi danni economici.

Occorrono interventi strutturali, opere di alta ingegneria civile e idraulica per mettere in sicurezza il territorio.

Ormai, purtroppo, questi fenomeni disastrosi non sono una tantum, ma una semper!