"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, nell'ambito dei recenti incontri avuti con i principali Leader del Medio Oriente e del GolfoIl quarto incontro tra i due Leader dall'assunzione del suo incarico ha permesso al Presidente Meloni di ribadire l'importanza della tenuta dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza che ha consentito il rilascio di parte degli ostaggi e di incrementare sensibilmente l'assistenza umanitaria nella Striscia, dove l'Italia è in prima linea anche attraverso l'iniziativa “Food for Gaza”. Nel corso dei colloqui il Presidente del Consiglio ha ribadito l'impegno italiano per la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza e la necessità di un orizzonte politico verso una pace giusta e duratura nella regione.Analogo auspicio è stato espresso con riferimento al cessate il fuoco raggiunto in Libano, dove l'Italia ha un ruolo insostituibile anche attraverso il contingente in UNIFIL.Il colloquio, infine, ha fatto emergere la comune volontà di approfondire il partenariato bilaterale in tutti i settori a partire da quello energetico, scientifico e tecnologico".

In precedenza, il presidente dello Stato di Israele, dello Stato canaglia di Israele, aveva fatto visita al Quirinale, dove con Mattarella aveva discusso anche della situazione in Libano, Siria, Iran e Libia.

Alcune agenzie stampa hanno diffuso queste parole che Mattarella avrebbe rivolto ad Herzog:

"Siamo vicini a Israele in questi giorni tristi in cui si acuisce il dolore per l’inaccettabile e disumana strage del 7 ottobre con la restituzione dei corpi degli ostaggi. Difendiamo il diritto di Israele alla sicurezza. Se è vero che non c’è pace senza sicurezza, è anche vero che non ci può essere sicurezza senza pace. Per avere una pace reale nel Medio Oriente bisogna assicurare una concreta prospettiva di futuro ai palestinesi, con ovviamente l’esclusione di Hamas".

Come si può capire dalle dichiarazioni riportate ufficialmente da Palazzo Chigi e ufficiosamente dal Quirinale, al signor Herzog né Meloni, né Mattarella hanno chiesto conto del genocidio e dei crimini di guerra di cui si è reso responsabile lo Stato canaglia che lui rappresenta in qualità di presidente.

Uno Stato accusato di genocidio, di cui due ministri sono ricercati a livello internazionale per crimini di guerra e che, nel frattempo, viola giornalmente accordi di tregua da lui stesso sottoscritti, continuando ad uccidere civili e a renderne difficile - se non impossibile - la vita, sia a Gaza che nei Territori Occupati di Gerusalemme est e Cisgiordania, dove l'esercito israeliano e i terroristi ebrei continuano a perpetrare i loro efferati crimini nel più totale disinteresse e nella più totale indifferenza della comunità internazionale, Italia compresa.

Questo è un breve florilegio delle dichiarazioni rilasciate dal signor Herzog dopo il 7 ottobre 2023:

Herzog ha affermato che i residenti della Striscia di Gaza hanno una "responsabilità collettiva" per l'attacco di Hamas contro Israele. (https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Herzog)

Herzog ha definito le accuse contro Israele riguardo all'esplosione all'ospedale al-Ahli Arab come una "calunnia del sangue del XXI secolo". (https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Herzog)

Herzog ha dichiarato che i combattenti di Hamas catturati avevano con sé istruzioni di Al-Qaeda su come creare armi chimiche, inclusa una "bomba chimica". (https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Herzog)

Herzog, agli inizi del 2024, ha definito l'accusa di genocidio nel caso allestito dal Sud Africa contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia una "calunnia del sangue" contro gli ebrei. (https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Herzog)

Nel febbraio 2025, Herzog ha affermato che Israele [a Gaza] ha agito in modo mirato e nel rispetto del diritto internazionale, con con consulenti legali presenti in ogni unità e sotto la supervisione della Corte Suprema. (Shalom.it - "Israele difende il mondo libero - L'intervista al Presidente israeliano Isaac Herzog su La Stampa")

Durante una cerimonia per la Giornata della Memoria, Herzog ha accusato le Nazioni Unite, la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale di "bancarotta morale", permettendo la diffusione di dottrine genocidarie antisemite. (Il Manifesto - "Il presidente israeliano Herzog attacca Onu e Cpi").



In un'intervista alla BBC, Herzog ha detto che è stata trovata una copia di "Mein Kampf" in arabo su un miliziano di Hamas, per dimostrare che i miliziani palestinesi siano dei fanatici nazisti. (Open - "L'accusa del presidente israeliano Herzog: «Trovata una copia del "Mein Kampf" in arabo addosso a un miliziano di Hamas»)

Come chiunque può rendersi conto, Isaac Herzog non è per nulla diverso dagli altri politici che si adoperano a giustificare e promuovere apartheid e genocidio nei confronti del popolo palestinese.

Pertanto, la domanda conseguente è: perché ad un personaggio simile chi rappresenta gli italiani dovrebbe sorridere e stringere la mano?