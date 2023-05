"Piccoli misteri" cos'è? E una nuova serie di brevi racconti che pubblicherò una volta alla settimana su un canale del tutto nuovo #Telegram.

Letture brevi di un minuto, massimo due (prometto!), dove racconterò leggende, luoghi, personaggi strani e misteriosi, il tutto, come al solito ambientato nei paesi e nelle città italiane.

Questo è solo la prima parte di questo nuovo modo di raccontare le storie, che si affiancherà al metodo classico, cambierà il mezzo – sarà più semplice leggerle direttamente dal telefono – ma non solo.

Sarà la prima serie a cui si affiancheranno molto presto altre con argomenti diversi, ma sempre legati al mondo del mistero.

Sarà un bel viaggio, vi aspetto!

Per aggiungersi al canale Telegram potete usare questo link 👉https://t.me/storieinspiegabili

Un’altra novità è il podcast, punto fermo è il mio alter ego in voce, L’Alchimista che continuerà dal suo canale a raccontare le Strane Storie ogni lunedì (👉https://bit.ly/Voce_Alchimista), ma ho creato un podcast dove anche io ho cominciato a comparire in voce, naturalmente non è un doppione.

🎙️Ho creato un piccolo show di una decina di episodi in onda ogni domenica e la settimana scorsa è uscito il primo 👉https://www.spreaker.com/user/14594391