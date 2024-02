In un panorama imprenditoriale spesso critico nei confronti delle difficoltà del Sud Italia, la figura di Gianni Lettieri si delinea come un esempio concreto di come tenacia e innovazione possano fondersi in un percorso di successo. Con una carriera che abbraccia settori cruciali quali le energie rinnovabili e la manutenzione aeronautica, l’imprenditore dimostra come il legame con il proprio territorio possa diventare un trampolino di lancio verso l’eccellenza globale.



Il viaggio di Gianni Lettieri tra sfide e successi

Nato e cresciuto in un quartiere popolare di Napoli, Gianni Lettieri ha intrapreso il suo cammino verso il successo imprenditoriale partendo da basi umili. La sua storia è raccontata nel libro “L’imprenditore scugnizzo”, un viaggio autobiografico che parte dalla Napoli degli anni difficili fino ai riconoscimenti nazionali e internazionali. L’imprenditore non nasconde le sfide, ma le presenta come step fondamentali nel suo percorso di crescita personale e professionale. Come Presidente e Amministratore Delegato di Meridie S.p.A., Gianni Lettieri ha dimostrato un forte impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, fondando MEDSOLAR S.p.A. e acquisendo Atitech S.p.A., leader nella manutenzione di aeromobili. Queste mosse strategiche non solo hanno rafforzato la sua posizione di leader nel settore, ma hanno anche contribuito allo sviluppo economico e tecnologico del Mezzogiorno.



Gianni Lettieri: impegno e riconoscimenti

Il percorso di Gianni Lettieri è stato costellato da numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Guido Dorso, il Premio Cuore d’Oro, il Premio Masaniello e il Premio Mediterraneo Economia e Impresa, che attestano l’impatto positivo della sua attività imprenditoriale sul territorio. Nel 2011, è stato inoltre insignito della Laurea Honoris Causa in Amministrazione e Legislazione d’Impresa dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, segno dell’apprezzamento del mondo accademico per il suo contributo allo sviluppo economico e sociale. L’opera autobiografica di Gianni Lettieri non è solo un racconto personale, ma un messaggio di speranza per i giovani che affrontano sfide simili a quelle da lui superate. La sua storia è un incoraggiamento a vedere oltre le difficoltà immediate e a riconoscere e sfruttare le proprie potenzialità per trasformare le sfide in opportunità. “Ho scritto questo libro – ha dichiarato – per dare un incoraggiamento, e spero un esempio positivo, a questi ragazzi che credono di partire svantaggiati perché nascono in realtà difficili e, invece, vorrei comprendessero che un apparente punto di debolezza, con un po’ di abilità che a loro non manca, si può trasformare in punto di forza”.