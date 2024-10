Nell’iconica cornice di Lucca Comics & Games, considerata la più importante rassegna italiana del settore, prima d'Europa e seconda al mondo, Progetto Goldstein presenta ufficialmente International Larp Database (ILDB), una piattaforma unica nel suo genere, che si propone di raccogliere, organizzare e archiviare eventi di live action role-play (LARP) da tutto il mondo. La conferenza inaugurale si terrà sabato 2 novembre, dalle ore 16:00 alle 16:45, presso la Biblioteca della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Finanziato da Next Generation EU e dal Ministero della Cultura, realizzato in collaborazione con Writers Guild Italia, Federludo ed Eryados, ILDB rappresenta il primo archivio strutturato nella storia, ispirato alla celebre piattaforma cinematografica IMDb, pronto a diventare un punto di riferimento per la comunità mondiale dei larper e per gli studiosi.

Il larp (live action role-playing) è un fenomeno culturale in crescita dove i partecipanti interpretano personaggi all’interno di una storia messa in scena dal vivo in eventi organizzati, come fossero i protagonisti di un film o una serie TV. Un team composto da creativi e tecnici crea lo scenario, le regole e i personaggi, e poi organizza l'evento, scegliendo la location, le scenografie e costumi e gestendo lo svolgimento del larp. Durante il gioco, i partecipanti possono influenzare e contribuire allo sviluppo della storia.

L’obiettivo principale di ILDB, che ha richiesto un anno di sviluppo, progettazione e test, è preservare e valorizzare il patrimonio culturale del larp, un trend in grande ascesa anche in Italia con alle spalle 35 anni di storia e un forte potenziale in contesti accademici e istituzionali. L’archivio, che non ha precedenti a livello globale, sarà consultabile gratuitamente e racconterà le storie dietro ogni evento, includendo dettagli sugli autori, gli scenari, le location, i costumi e le scenografie, per creare una connessione tra i protagonisti del mondo larp e fortificare la community.

Il portale sarà affiancato da un’applicazione per smartphone e tablet che, oltre a permettere l'accesso al database, faciliterà la connessione tra larper attraverso la geolocalizzazione e tools specifici per l’organizzazione di eventi condivisi.

Alla conferenza, organizzata all’interno delle attività del GSRC - Game Science Research Center, parteciperanno Umberto Francia, direttore di International Larp Database, Gianluca Cheli per Progetto Goldstein, Giovanni Bacaro, presidente di Federludo, e Paolo Gaballo, responsabile tecnico di ILDB. Inoltre, il presidente di Writers Guild Italia si collegherà in teleconferenza da Roma.

Pochi giorni prima della conferenza, il 31 Ottobre alle ore 15:00, Eryados presenterà, sempre presso la Biblioteca della Scuola IMT Alti Studi Lucca, i risultati del Metodo Utopìa, un progetto sviluppato con La Città Ideale e finanziato dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma. Questo metodo sperimenta l'uso del larp (live action role-play) nel sistema educativo italiano, con benefici per la creatività, la socializzazione e l’esercizio fisico, attraverso la combinazione di elementi di teatro, gioco di ruolo e sport.

Umberto Francia, ideatore del progetto ILDB, ha dichiarato: "Il linguaggio del live action role-play sta acquisendo sempre maggiore rilevanza, tanto come esperienza di intrattenimento immersivo quanto come forma d’arte e strumento educativo, formativo e di promozione del territorio. L’International Larp Database rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il settore, un archivio consultabile e in continuo aggiornamento e uno strumento per consolidare la comunità internazionale di organizzatori, partecipanti e appassionati. Il nostro obiettivo è rendere accessibile a tutti questo enorme patrimonio culturale e favorire il riconoscimento del larp come strumento artistico e formativo".

Giorgio Glaviano, presidente di Writers Guild Italia, ha aggiunto: "ILDB è un progetto che WGI ritiene fondamentale: censire gli autori del larp e riconoscere la paternità dei loro scenari è quanto mai necessario in un momento in cui le proprietà intellettuali sono diventate la fonte di energia dell'intero sistema audiovisivo a livello mondiale. I nostri colleghi, i creatori di larp, avranno sempre il sostegno del sindacato degli sceneggiatori italiani nelle loro battaglie.

Per maggiori info: [email protected] | www.larpdatabase.com

Il portale sarà attivo alla data dell’inaugurazione, sabato 2 novembre, mentre al momento ci si può iscrivere alla Newsletter all’indirizzo del sito.

Sabato 02 novembre 2024 | ore 16:00-16:45

Biblioteca della Scuola IMT Alti Studi Lucca, Piazza San Ponziano, 55100 LU

Ingresso libero

ILDB - International Larp DataBase è un progetto dell’ass. cult. Progetto Goldstein, finanziato da Next Generation EU e dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR TOCC - Transizione digitale organismi culturali e creativi, realizzato in collaborazione con Eryados, con il patrocinio di Writers Guild Italia - sindacato degli sceneggiatori italiani e Federludo - Federazione Italiana delle associazioni ludiche.