Max Taylor è un giovane difensore del Manchester United, che dal 2018 ha combattuto contro un cancro ai testicoli che si stava però diffondendo ad altre parti del corpo, dovendo così sopportare cicli di chemioterapia molto pesanti.

Lo scorso 21 ottobre è ritornato in campo con la squadra U23 contro lo Swansea e tra poche ore potrebbe esordire addirittura in Europa League, poiché il tecnico dello United, Solskjaer, lo ha convocato in vista della gara contro l'Astana.

Un bellissimo regalo a questo sfortunato ragazzo, che dopo un 2018 terribile è riuscito a rialzarsi e ora vuole godersi questo bellissimo momento, combattendo per realizzare il sogno di diventare un calciatore importante del Manchester Utd.