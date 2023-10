Il brano della band sugli stores digitali e nelle radio.

“Petricore” è il singolo dell’eclettica band dei Dyonea, sui principali stores digitali e dal 23 ottobre nelle radio in promozione nazionale. Il brano esprime un profondo senso di nostalgia e affetto verso qualcuno e pone una serie di domande retoriche sul perdono, l'apprendimento e le scelte nella vita.

Queste domande suggeriscono una riflessione profonda sul passato e sul futuro e sulla capacità di fare scelte consapevoli. Il motivo centrale della canzone è l'affetto e il legame profondo: descritti come elementi concreti e presenti; come "petricore" (l'odore della pioggia dopo una lunga siccità), il suono delle onde e l'attesa della neve nelle nuvole sottolineano il senso di calma, conforto e bellezza che reciprocamente ci si trasmette nonché di un forte senso di gratitudine provato per l'apertura di nuove opportunità. Il brano suggerisce che il silenzio stesso ha il “sapore” dell’altro: non sono necessarie le parole ad esprimere l'affetto.

Ogni goccia di pioggia è descritta come un bacio sulla fronte, simboleggiando la presenza costante dell’altro, specialmente quando piove. In “Petricore” si descrive un sogno, così reale e intenso, che al risveglio la luna è ancora piena e maestosa nel cielo, riflettendo un senso di persistenza e pienezza nel ricordo di questa persona. In sintesi, è una canzone che esprime una profonda nostalgia, affetto e gratitudine per una persona speciale. La pienezza dei ricordi, la forza delle connessioni e la bellezza dei momenti condivisi sono temi centrali in questa canzone.

“È un brano dolce e al contempo un po' malinconico, ma anche ricco di consapevolezza e gratitudine per quei legami che si creano proprio durante periodi difficili o particolari della vita. Ci spinge a cercare, anche nelle difficoltà, tutti gli insegnamenti che queste portano con sé e a dare valore alle persone che incontriamo in queste esperienze. È un brano che parla di reciproco aiuto e di quanto speciali possano essere le persone e i rapporti in alcuni frangenti delle nostre vite.” Dyonea





Guarda il video

Storia della band

I Dyonea nascono nel settembre 2018: quattro amici, reduci da un’esperienza di band precedente, si riuniscono per dare vita ad un nuovo progetto musicale con una nuova cantante. Cominciano a comporre brani inediti in italiano e, dopo aver cambiato bassista e batterista, la formazione procede con diversi live e la registrazione del primo album, “Radici”, uscito nell’agosto 2020, completamente autoprodotto e anticipato dai singoli “Di nascosto” e “In te”. I cinque componenti creano un’identità musicale che viene definita indie rock con “contaminazioni” di altri generi (jazz, soul, grunge, rock anni ’80, ’90 e 2000) e continuano a comporre per il secondo disco. Partecipano ad alcuni contest (Sanremo Rock – Tour Music Fest), ad eventi presso comuni dell’hinterland milanese (Festa della Musica – Moonshine) e organizzano live presso locali della zona suonando anche in versione acustica. Nel maggio 2022 la band firma un contratto editoriale e propone una rivisitazione del singolo “In te”, uscito a fine agosto dello stesso anno, mentre il 2023 si apre con un contratto discografico con una nuova etichetta. Attualmente la formazione è composta da quattro membri (voce, chitarra, basso, batteria) e continua con la registrazione del nuovo disco, caratterizzato da sonorità sperimentali e diverse rispetto al lavoro precedente, con una leggera impronta progressive.



La pubblicazione del nuovo album “Superstiti” è prevista per novembre 2023, preceduta dall’uscita di due singoli a maggio e a settembre.

Facebook: https://www.facebook.com/dyoneaband

Instagram: https://www.instagram.com/dyonea_band/?hl=it

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3YLJx05o9Wwyp2QrXCnTCo