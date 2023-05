Per un mese ricco di appuntamenti tra musica, benessere e relax, venerdì 12 maggio un nuovo ed emozionante concerto in acqua del primo violino Pierpaolo Foti

Monticello Brianza, Maggio 2023 - Quando la musica diventa sinonimo di benessere, non c’è limite alla creatività per dar vita a momenti di relax unici e indimenticabili.

Questo lo sa bene Monticello SPA&FIT, punto di riferimento per il wellness in Lombardia alle porte di Milano che, forte del grande successo riscosso il 1° aprile con il concerto in acqua del violinista Pierpaolo Foti, è pronta a inaugurare un ciclo di eventi che esploreranno tutte le potenzialità del “benessere in musica”.



Il secondo appuntamento è per venerdì 12 maggio con un magico concerto in acqua di Pierpaolo Foti, l’eclettico violinista dal curriculum internazionale e con partecipazioni a grandi eventi come il Jova Beach Party. Il giovane primo violino si esibirà al centro della grande vasca esterna, per una serata che si preannuncia un crescendo di emozioni: due momenti, il primo alle 19.30 e il secondo alle 22.00, un vasto e ricco repertorio che varia dalle melodie più classiche alle sonorità più pop e disco, rivisitazioni musicali delle grandi colonne sonore cinematografiche, e le immancabili e spettacolari coreografie firmate Monticello SPA&FIT.

Un evento unico e imperdibile, da vivere immersi nelle calde acque della vasca esterna oppure comodamente seduti a bordo vasca, sorseggiando un delizioso aperitivo. Tra un’esibizione e l’altra l’atmosfera sarà animata da un Dj Set dal vivo e da show coreografici spettacolari. I biglietti sono limitati ed è incluso l’aperitivo. Per acquisto e ulteriori informazioni consultare l’area eventi sul sito di Monticello SPA&FIT.



Gli appuntamenti con i concerti in acqua di Pierpaolo Foti continueranno nei prossimi mesi e si inseriranno nel nuovo percorso intrapreso da Monticello SPA&FIT, volto all’esplorazione delle potenzialità e dei benefici del binomio “benessere in musica”. Grazie alla collaborazione con la facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Magistrale in Psicologia per il benessere, è stata prevista la realizzazione di specifici contenuti sonoro-musicali, che verranno sperimentati nei nuovi spazi della struttura, per offrire veri e propri percorsi dedicati alla meditazione e ad una benefica rigenerazione psicofisica.



CALENDARIO MAGGIO 2023



DA LUNEDÌ 8 MAGGIO A DOMENICA 14 MAGGIO: Festa della Mamma

Per tutta la settimana le mamme saranno celebrate con uno sconto del 20% sull’acquisto di due biglietti di ingresso (mamma/figlia-o) senza limiti di tempo. Sempre nella stessa settimana, gli ospiti presenti in struttura saranno coccolati con emozionanti cerimonie di benessere incluse nell’ingresso e con speciali contenuti dedicati.



SABATO 20 MAGGIO: Beauty Day SPA

Si rinnova l’appuntamento a Monticello SPA con la bellezza: sabato 20 maggio dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00 saranno presenti in struttura beauty consultant che offriranno consigli di bellezza proponendo una prova gratuita dei prodotti beauty di Terme di Saturnia Natural Destination e Terme di Chianciano. Sono inoltre previsti sconti speciali fino al 50% sui prodotti in vendita.



GIOVEDÌ 25 MAGGIO: Monticello Moon Party

Torna l’appuntamento più esclusivo di Monticello SPA&FIT, il Moon Party: una serata magica con musica, DJ Set dalle 19:00 e show coreografici in sauna, per vivere un’indimenticabile esperienza di benessere sotto le stelle. Per l’occasione il Centro rimarrà aperto fino alle 24:00. Ingresso speciale serale a 35€.



DOMENICA 28 MAGGIO: Family SPA Sunday

Il 28 maggio è Family SPA Sunday a Monticello SPA&FIT: una speciale giornata dove il benessere è rivolto a tutti, grandi e piccoli, con possibilità di accesso all’area SPA* anche per i bambini dai 3 anni di età. Previste attività di intrattenimento durante la giornata. Il costo riservato ai bambini per l’intera giornata è di 20€. *accesso consentito unicamente alla zona acque e alle stanze relax. Non è consentito l’ingresso negli ambienti caldi e caldo-umidi. Al Bistrot è servito un menù bambini a 10€.



AUFGUSS NIGHT

Ogni venerdì sera, dalle 19:00 alle 23:30, un intenso e variegato programma di Aufguss, in collaborazione con AISA, Associazione Italiana Saune e Aufguss, Durante la serata sarà possibile partecipare agli eventi in modalità textile free, con telo in cotone o in fibra naturale oppure indossando un costume in tnt, che verrà fornito gratuitamente a chi lo desidera.



FITNESS

L’offerta fitness di Monticello SPA&FIT si arricchisce con una nuova modalità di allenamento funzionale basata sull’addestramento militare americano e riadattato a un metodo che prevede degli esercizi a corpo libero, con kettlebell e clubbels (simili a mazze da baseball in ghisa con pesi distribuiti su diverse taglie). Da non perdere anche le speciali promozioni del mese!



APERITIVO IN SPA

Tutte le sere è possibile acquistare e gustare a bordo vasca o nel Bistrot di Monticello SPA&FIT uno sfizioso aperitivo per godersi del tempo all’insegna del relax e del benessere, anche nel gusto. Da scoprire la nuova drink list frutto della speciale collaborazione con Campari Academy e il signature drink Monticello Essence, ideato appositamente per Monticello SPA&FIT. E la domenica, un biglietto speciale che include ingresso serale alla SPA con uno sfizioso aperitivo da gustare in accappatoio.



CERIMONIE DI BENESSERE

Nell’ingresso è inclusa una Cerimonia di Benessere a scelta tra quelle disponibili durante la giornata e un Aufguss. Le Cerimonie di Benessere sono fruibili tutti i giorni:

- dal lunedì a giovedì dalle ore 10 alle ore 21.30

- il venerdì dalle ore 10 alle ore 24.00

- il sabato dalle ore 9 alle ore 24.00

- la domenica dalle ore 9 alle ore 21.30

Le attività prenotabili sono, ALPHA TRAINING, AUFGUSS, BAGNO SONORO, ICE SKIN, MASCHERA VISO ALL’ARGILLA, MASCHERA VISO AL MIELE, NATURE VIBE, ORIENTAL BEAUTY CARE, SAVONAGE, SCRUB CORPO, THALASSO EXPERIENCE, WATER FLOW.



MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA&FIT è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo.

Monticello SPA&FIT è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.