È stata la Ferrari la protagonista della seconda giornata di test in Bahrain sul circuito di Sakhir. Al mattino, il più veloce è stato Leclerc con il tempo di 1:31.750, realizzato con con gomme. Tra l'altro, il monegasco non ha potuto sfruttare del tutto la sessione perché sul finire è saltata la copertura di un tombino dopo il passaggio della Mercedes di Hamilton, presa in pieno dalla Ferrari n. 16, danneggiandone il fondo. Per questo, la prima parte delle prove si è chiusa in anticipo per consentire agli addetti alla pista di intervenire nelle riparazioni, mentre la seconda sessione è iniziata con un'ora d'anticipo.

Nel pomeriggio, è stata la volta di Sainz che con le gomme da qualifica ha fatto registrare il tempo di 1:29.921 (lo scorso anno la Red Bull di Verstappen aveva conquistato la pole del Bahrain con un tempo migliore di poco meno di due decimi), precedendo nella classifica dei tempi Sergio Perez (Red Bull) di 0.758 secondi e Lewis Hamilton (Mercedes) di oltre un decimo.

Sainz ha voluto testare le possibilità della SF-24 anche in configurazione da qualifica, ma quello che va sottolineato è che il pilota spagnolo ha impressionato nella simulazione del passo gara, specialmente con le mescole più dure, girando nell'ultimo stint sull'1:35 basso.

Queste le impressioni dei due piloti Ferrari dopo i primi due giorni delle qualifiche.

Il commento di Leclerc:

"Abbiamo apportato grandi modifiche alla vettura ed è su questo che ci siamo concentrati in questi primi due giorni. Domani andremo a mettere la macchina a punto un po' di più entrando nei dettagli. Ma i primi due giorni per ora sono andati bene. Ma facciamo attenzione, perché dire che i primi due giorni sono andati bene non significa nulla in termini di competitività. Per questa dobbiamo aspettare e vedere. La mia sensazione è che la Red Bull rimanga il punto di riferimento e che per ora sia in vantaggio.Penso che le prime prestazioni che vedremo saranno nelle qualifiche della prossima settimana. Ma ogni giorno cerchi sempre di ottenere qualcosa in più dalla macchina. Domani è l'ultimo giorno, quindi speriamo di centrare un po' di più la macchina in termini di assetto, verso quello che pensiamo possa essere il migliore e metterla a punto per essere assolutamente pronti per la prossima settimana."

Il commento di Sainz:

"Sento che abbiamo avuto una giornata ottimale in pista. Abbiamo guidato una macchina completamente nuova che sembra essere in buone condizioni, già appena uscita dalla scatola. Abbiamo analizzato l’intero assetto e la vettura sembra rispondere e reagire bene.Per quanto riguarda le prestazioni, ovviamente non ne ho idea, posso solo dire che la Red Bull sembra molto veloce, ma a parte questo, nient'altro può ancora essere detto con certezza".