Red Bull e Mercedes questa volta non sono venute meno al pronostico e hanno dominato la prima giornata di libere sull'inguardabile (a causa delle strisce blu e rosse che lo caratterizzano) circuito Paul Ricard, a Le Castellet, dove domenica si disputerà il GP di Francia di Formula 1.

Le due scuyderie hanno dominato entrambe le sessioni di libere con Verstappen che con il tempo di 1:32.872 ha messo il musetto della sua Red Bull di soli 8 millesimi davanti a quello della Mercedes di Bottas, che pare aver ritrovato il feeling con la sua vettura, mentre Hamilton è rimasto indietro di oltre 2 decimi. La Red Bull di Perez nel gruppo dei primi in FP1, nella sessione pomeridiana è invece rimasto attardatao.

Ottimo quarto tempo per Fernando Alonso, con le Alpine Renault che sembrano più che a loro agio sul circuito di casa, che si è piazzato davanti a Charles Leclerc, il migliore oggi dei due ferraristi, che non hanno brillato in FP1 per poi recuperare nel pomeriggio. Buone le prestazioni delle due Alfa Romeo, mentre è stata una giornata da dimenticare per le due Aston Martin, che navigano nelle ultime posizioni, mentre erano sugli scudi nell'ultimo gran premio che si è disputato a Baku.

E a proposito di Baku, considerato quanto successo in Azerbaigian e le temperature elevate di questi giorni, i pneumatici sono un elemento di preoccupazione per le scuderie che potrebbero decidere di scegliere strategie diverse per i loro piloti.

Bottas, tra l'altro, ha fatto i suoi migliori tempi utilizzando le gomme medie, mentre Verstappen e Hamilton hanno utilizzato la mescola più morbida. Da aggiungere anche che i due piloti si sono lamentati con i rispettivi ingegneri per l'asseto non ottimale delle proprie vetture.

Questo fine settimana sono state introdotte due modifiche significative al regolamento. Una riguarda controlli più rigorosi sulla pressione degli pneumatici, l'altra è relativa alla resistenza dell'ala posteriore che dovrà essere più rigida per evitare che sui rettilinei finiscano per flettere più di quanto sia consentito dal regolamento.